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İBB'de bir atama daha; Tayfun Kahraman belediye yönetiminde

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kahraman, İBB’de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirildi.

İBB'de bir atama daha; Tayfun Kahraman belediye yönetiminde

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kahraman, İBB’de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:00
İBB'de bir atama daha; Tayfun Kahraman belediye yönetiminde

Gezi Davası sanıklarından olan Kahraman, uzun süre Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde başkanlık yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim kadrosu değişimleri sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Dr. Tayfun Kahraman’ı atadı.

Tayfun Kahraman kimdir?

Kahraman, Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 2004 yılında lisans eğitimini tamamlayarak, şehir plancısı unvanı ile mezun oldu. 2006 -2010 yılları arasında iki dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda “profesyonel çalışan” olarak Sekreter Üye görevinde bulundu.

Kahraman, TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda 2010 yılında başladığı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2019 yılı Ocak ayına kadar devam etti. 2010 -2014 yılları arası Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2009 – 2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu'nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Kent Planlama Programında başladığı yüksek lisansını 2010 yılında, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında 2017 yılında tamamladı. 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde danışman olarak çalışmalara destek veren Kahraman, 2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Taksim Dayanışması üyesi Kahraman Gezi davasında yargılananlar arasında yer alıyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdüren Kahraman, Planlama Dergisi'nin editörlüğünü de yürütüyor. Ayrıca Şehircilik, Kent Planlama ve İmar Mevzuatı konularında ders ve seminerler veren Kahraman, kongre ve konferanslara konuşmacı olarak katılıyor.

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