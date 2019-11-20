Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106785
ALTIN
269.697
DOLAR
5.6938
STERLIN
7.3593
EURO
6.3037
2255 Yeni İlan Yayınlandı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları...
Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
İŞKUR Genel Müdürü'nden Diploma Açıklaması: İşverenler Diplomaya Bakmıyor!
Mezarlıkta Tecavüz Dehşeti!
Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 bin İstanbullu lisans öğrencisine yıllık burs yardımında bulunacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından burs başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu.

İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 bin İstanbullu lisans öğrencisine yıllık burs yardımında bulunacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından burs başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu.

20 Kasım 2019 Çarşamba 21:53
İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak. Söz konusu bursa başvuru yapabilmek için kurumun belirlediği başvuru şartlarını taşımak gerekiyor.

Başvuru şartları neler?

  • T.C. vatandaşı olmak.

  • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi.

  • Lisans öğrencisi olmak.
  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak.
  • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak.
  • Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2.50 olması.
  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
  • Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek.

Kimler başvuru yapamaz?

  • Açık öğretimde okuyanlar.

  • Uzaktan öğretim görenler.

  • Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar.

  • Ücretli değişim programında bulunanlar.
  • 25 yaşından büyükler.
  • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar.
  • Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

    KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ibb burs başvurusu yapılır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı
Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı
Ceza evinden dehşete düşüren mektup
Ceza evinden dehşete düşüren mektup
Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan'dan DNA örneği alındı!
Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan'dan DNA örneği alındı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim