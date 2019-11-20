İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak. Söz konusu bursa başvuru yapabilmek için kurumun belirlediği başvuru şartlarını taşımak gerekiyor.
Başvuru şartları neler?
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T.C. vatandaşı olmak.
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Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi.
- Lisans öğrencisi olmak.
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak.
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak.
- Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2.50 olması.
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
- Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek.
Kimler başvuru yapamaz?
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Açık öğretimde okuyanlar.
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Uzaktan öğretim görenler.
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Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar.
- Ücretli değişim programında bulunanlar.
- 25 yaşından büyükler.
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar.
- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler.
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
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