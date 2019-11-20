İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 bin İstanbullu lisans öğrencisine yıllık burs yardımında bulunacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından burs başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu.