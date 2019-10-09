İBB açıkladı! Milli maç nedeniyle metro seferleri uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un işlettiği raylı sistem hatlarında seferler, 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'te oynanacak olan Türkiye – Arnavutluk milli maçı nedeniyle yeniden düzenlendi.
Futbol maçı nedeniyle M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarında seferler saat 01:30'a kadar uzatıldı.
“Gece Metrosu” projesi kapsamındaki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatlarının 24 saat kesintisiz işletilmesine devam edilecek.
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