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İBB açıkladı! Milli maç nedeniyle metro seferleri uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cuma akşamı oynanacak Türkiye - Arnavutluk milli maçı nedeniyle bazı metro hatlarının seferlerini uzattığını duyurdu.

İBB açıkladı! Milli maç nedeniyle metro seferleri uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cuma akşamı oynanacak Türkiye - Arnavutluk milli maçı nedeniyle bazı metro hatlarının seferlerini uzattığını duyurdu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:49
İBB açıkladı! Milli maç nedeniyle metro seferleri uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un işlettiği raylı sistem hatlarında seferler, 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'te oynanacak olan Türkiye – Arnavutluk milli maçı nedeniyle yeniden düzenlendi.

Futbol maçı nedeniyle M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarında seferler saat 01:30'a kadar uzatıldı.

“Gece Metrosu” projesi kapsamındaki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatlarının 24 saat kesintisiz işletilmesine devam edilecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.10.2019 14:52
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ibb açıkladı milli maç nedeniyle metro seferleri uzatıldı
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