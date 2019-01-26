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Hulusi Akar'dan Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili Yeni Açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz" dedi. İşte detaylar...

Hulusi Akar'dan Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili Yeni Açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz" dedi. İşte detaylar...

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:48
Hulusi Akar'dan Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili Yeni Açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi.

Akar, Kayseri Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilerin, yeni askerlik sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi:

"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."

Bakan Akar, Vali Şehmus Günaydın ile görüşmesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçerek, Başkan Mustafa Çelik ile de görüştü.

Akar, daha sonra vefat eden arkadaşı Bekir İmamoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.01.2019 21:18
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Mehmet 6 saat önce

Lütfen çok uzatıldı çıkarın bu sistemi uygulayamaya gecin artık surekli aynı şeyleri tekrar edip duruyorsunuz hiç bir şeyin olduğu yok hikayeleri dinlemek ten yorulduk 2+4 yapılsa hem milletimiz için hemde vatanimiz için iyi olur

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