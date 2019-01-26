Hulusi Akar'dan Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması!

Son günlerde insanların en çok merak ettiği konuların başında yeni askerlik sistemi geliyor. Tek tip askerlik sistemi olarak da adlandırılan yeni askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘er’lerin aylık harçlıklarının 300 liradan 600 liraya çıkarılabilmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, “Ayrıca, ‘er’lerimizin askerlikleri başladığı andan itibaren SGK’lı yapılması da gündemimizde var” ifadelerini kullandı...

Hürriyet Gazetesi'nden Vahap Muyar Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ile bir araya geldiklerinde Akar’a askerlikle ilgili son aşamaya geldiği açıklanan çalışmaları sordu. Akar ile yapılan kısa söyleşinin detaylarını köşesine taşıdı. Yazının ilgili bölümü şöyle;

- Bir kere ülkemizin savunmasında sadece o andaki mevcut orduyla yetinemeyiz. O nedenle “sefer görev emri” uygulamasını canlı tutmalıyız. Bunun için de o kapsama giren vatandaşlarımızın asgari eğitimden geçmiş olması gerekiyor. Her yıl 700 bin gencin askerlik çağına eriştiğini vurguladı: - Yılda 400 bin gencimizi askere alıyoruz. Kalan 300 bin kişinin yeni bir yığılmaya yol açmaması için “bedelli askerlik”e yönlendirilmesi söz konusu olacak. Askerlik süresi ile ilgili farklı seçenekler üzerinde durduklarını bildirdi: 9 ay mı, 12 ay mı olur, 6 aya mı iner, hepsi ile ilgili ayrıntılı çalışıyoruz. ‘er’ler ile ilgili düşünceyi paylaştı: - ‘er’lerimiz şu anda ayda 300 lira harçlık alıyor. Bu çok düşük. Belki 600 liraya çıkarılabilir. Ayrıca,‘er’lerimizin askerlikleri başladığı andan itibaren SGK’lı yapılması da gündemimizde var. Meslek lisesi mezunlarına değindi: - Meslek lisesi mezunları askerlikte kendilerini rahatlatmak için mutlaka üniversiteye gitme çabası içine giriyorlar. Meslek lisesi mezunları için de farklı modeller üzerinde duruluyor. Emeklilik dönemi yaklaştıkça birçok erkek, süresini tamamlamak açısından SGK’da “askerlik dönemi borçlanması” arayışına giriyor... SGK’lı ‘er’lik bu arayışı ortadan kaldıracak doğru bir adım olacak... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik kararları beklentisiyle sürekli tecil yoluna gidenlerle ilgili şakalaşmayı aktardı: - Her Türk asker doğar, sonra kaçar... Ardından bedelli askerlik çalışmaları sırasında varlıklı bir arkadaşından aldığı mesajı paylaştı: - Arkadaşım, “Bedelli askerlikte ‘parayı ver, iş bitsin’ gibi bir uygulama olmasın. Çocuklar mutlaka askere alınsın. Kısa süre de olsa askerlik, gençlerimize hayatı öğretiyor” dedi. 21 günlük bedelli askerlik kararı alırken bütün bu detaylar düşünüldü.

Yazıyı kaynağından okumak için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA