Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemi'ni Canlı Yayında Açıkladı!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Askerlik Sistemiyle ilgili çıktığı TV programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, tamamen para karşılığı hizmet edenlerden müteşekkil eden bir ordu istemediklerini, subay, astsubay okullarının devam edeceğini, yeni sistemle ana sistemin takviye edileceğini duyurdu.

BİZİM ERLERİMİZ MEHMETÇİĞİMİZ OLACAK

Yeni sistemin profesyonel orduya geçişin hazırlığı olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Akar, profesyonellik kavramının iyi anlaşılmasının önemine değindi. TSK’nın erbaş ve erbaş ihtiyacının tamamının profesyonel, paralı olmasını arzu etmediklerini vurgulayan Bakan Akar, Türk ordusunun “Peygamber ocağı” olarak anıldığını, ordu-millet geleneği bulunduğunu vurguladı. “Bu bağlamda adı ne olursa olsun tamamen para karşılığı hizmet edenlerden müteşekkil bir ordu istemiyoruz” diyen Bakan Akar, “Mutlaka bizim erlerimiz Mehmetçiğimiz olacak. Bu anlayışı yaşatacağız. Profesyonellik dediğimiz uzman erbaş/erlerle yaptığımız çalışmaların bir orantısı olacak. O orantı belli bir oranda takip edilecek, onu bozmayacağız. Bizim daima bir tarafta bedelli bir tarafta yükümlü olarak Mehmetçiği biz Silahlı Kuvvetlerde daima görmek istiyoruz. İnşallah bunu devam ettireceğiz.” dedi. Muharip birliklerin ağırlıklı olarak kimlerden oluşacağı sorulan Bakan Akar, bunun birliğin niteliğine göre değişeceğini söyledi. Bakan Akar, komando tugaylarının tamamen uzman personelden oluşturulduğunu belirterek, “Karma bir sistem olarak tarihi gelenek, görenekler yaşayacak şekilde devam ediyor” diye konuştu.

BEDELLİ VE DÖVİZLİ ASKERLİK UYGULAMALARI DA OLACAK

Askerlik görevini çeşitli sebeplerle erteleyen 2 milyon 200 bin gencin olduğunu anlatan Bakan Akar, her sene yaklaşık 700 bin gencin de askerlik çağına geldiğini belirtti. Bunların uygun bir şekilde askerlik hizmetlerini yapmalarına çalıştıklarını ifade eden Bakan Akar, yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının “yükümlü erbaş/er”, “yedek astsubay” ve “yedek subay” olarak sınıflandırılabileceğini, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söyledi.

SUBAY, ASTSUBAY OKULLARI DEVAM EDECEK, YENİ SİSTEM ANA SİSTEMİ TAKVİYE EDECEK

Türkiye’nin çevresindeki “ateş çemberine” dikkat çekilerek yeni sistemle gelebilecek erken terhislerin risk oluşturabileceğine yönelik söylemlerin hatırlatılması üzerine Bakan Akar, şu yanıtı verdi:

“Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bütün çalışmaları yaparken milli, manevi ve mesleki değerlerimizi daima ön planda tutuyoruz. Tabii ki çağın araçlarından, getirdiklerinden istifade ediyoruz fakat hem tarihimizi hem milli manevi hem de mesleki değerlerimizi hiçbir zaman unutmadan, onları daima göz önünde bulundurup içinde bulunduğumuz koşullara, durumlara adaptasyonun da tam olarak sağlanması için gerekli gayreti gösteriyoruz. Bu sistem kurgulandığı zaman bizim subay okullarımız harp okullarımız, astsubay okullarımız ve diğer eğitim merkezlerimiz fonksiyonlarını aynen devam ettirecekler. Bu yaptığımız sistemle, bu ana sistemi bunlar takviye edecek. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı karşılamayı bir anlamda çeşitlendiriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bizim kaybettiğimiz, gözardı ettiğimiz bir konu söz konusu değil. Biz teamüllerimize, geleneklerimize tüm değerlerimize bağlı olarak ve onları daima göz önünde bulundurarak ilerlemeye çalışıyoruz.”

BEDELLİ SABİT OLACAK ASTEĞMEN MAAŞINA ENDEKSLİ ARTACAK

“Peygamber ocağı denilen silahlı kuvvetlerimizde o gelenek bozulmayacak değil mi” sözleri üzerine Bakan Akar, “Kesinlikle. Bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. 30 bin lira civarında olacak bedelli ücretine yönelik söylemlerin hatırlatılması üzerine Bakan Akar şöyle konuştu:

“Üniversitelerden destek alarak yaptığımız projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20, 30, 40, 50 bin alınırsa ne olur diye bir takım örneklemeler yapıldı. Hem bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması hem gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi hem de ülkemizin ve milletimizin savunma ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için nasıl yapılabilir denildiğinde en optimal rakam olarak 30 bin lira bulundu. Bunun de devamlı tartışma konusu olmasın diye yapılan çalışmalarla kurala bağlandı. Genel ifade olarak söylemek gerekirse bir asteğmenimizin aldığı takriben 5 bin liralık maaşın 6 katı. Bu artık bir tartışma olmayacak, asteğmen maaşı artıkça bu da artacak.”

“Yeni sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir zafiyet yaratmayacağını çok net şekilde söyleyebilir misiniz” diye sorulan Bakan Akar, “Gayet tabii. Bu konu çok ayrıntılı bir şekilde bütün komutan arkadaşlarımla beraber ilgili subay, astsubaylarla, kıtalardaki arkadaşlarımla beraber konuşulup, görüşülüp belli nitelikleri, esasları koruyacak bir şekilde yapıldı. Bunlar için de yeterli bir sistem. Bizim dileğimiz, temennimiz Meclis’te bu şekilde muhafaza edilmesi lazım. Bir konuda yapılacak bir değişiklik bir başka konuyu çok ciddi şekilde etkileyebiliyor. Dolayısıyla oradaki haklar ve sorumlulukların mutlaka talep ettiğimiz şekilde korunmasında büyük yararlar olacak” karşılığını verdi.

Sistemin kendi kendine yeteceğini ifade eden Bakan Akar, “Bedelli olarak ödenecek paralar başka yere gitmeyecek. Birinci altı ayda harçlık, ikinci altı ay 2 bin lira civarında maaş alacaklar. Gerçekten seçenekleri geniş, esasta herhangi bir şekilde değişiklik yapılmayacak. Esasa herhangi bir zarar vermeyecek, ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık” diye konuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)