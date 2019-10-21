Hulisi Akar: Taahhütlere uyulmazsa harekat devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da konuştu.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket etmemiz gerekiyor.

Türkiye, KKTC'nin garantör ülkesi olarak Kıbrıs'ın haklarını koruyacaktır. Bu ülke Doğu Akdeniz'de dışarıda bırakılamaz.

Türkiye uzun zamandır terörizmden muzdarip oldu. PKK terörist bir grup olarak tanınmıştır çoğunluk tarafından. Ancak müttefiklerimiz arasında bazı ikilemler olduğunu görüyoruz YPG konusunda. Müttefiklerimiz PKK ile eşdeğer olan YPG'yi destekledi. YPG bazı müttefiklerimizden silah alıyor. Bu silahlar bize doğrultuluyor.

'YPG/PKK KÜRT KARDEŞLERİMİZİ TEMSİL EDEMEZ'Barış Pınarı Harekatı'nda bizim tek hedefimiz aslında sınırlarımızı korumaktır, buradaki terör koridorunu yok etmektir. 2 milyon yerlerinden edilmiş Suriyeliler, gönüllü olarak kendi anayurtlarına dönebilsinler. Siyasi birliği korumaya çalıştık en başından beri. PKK/ YPG Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez. Son günlerde gördük ki, 9 aylık bir bebek trajedik bir şekilde öldürüldü.

Eğer taahhütlere uyulursa Barış Pınarı Harekatı durdurulacak. Aksi halde biz kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz.

200 kadar DAEŞ'li gözaltına alındı. 300'den daha fazla DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi."

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