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Hulisi Akar: Pençe Harekatı'yla amacımız mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır" dedi.

Hulisi Akar: Pençe Harekatı'yla amacımız mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır" dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:17
Hulisi Akar: Pençe Harekatı'yla amacımız mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır

Akar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'na ilişkin, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

'GİRİLMEDİK MAĞARA KALMAYACAK'

Akar, "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'RUSYA İLE TEMASLARI SÜRDÜRÜYORUZ'

İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olmasının istendiğini vugulayan Akar 'Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz' dedi. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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