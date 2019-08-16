Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu!

Hükümetin zam teklifi 2020 yılı için ilk 6 aylık dönemde yüzde 3,5, ikinci altı ayı için yüzde 3. 2021 yılı için ilk 6 aylık dönemde yüzde 3, ikinci 6 aylık dönemde yüzde 2,5 olarak belirlendi. Memur-Sen genel başkanı ise teklif için "Makul değil, malul bir teklif" dedi ve kabul etmediklerini söyledi.

Memur sendikaları adına Memur-Sen ile Hükümet arasında devam eden 2020-2021 yıllarına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümet bugün ilk teklifini sundu.

20 Ağustosta anlaşma sağlanamazsa, memur zamları konusunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından karara bağlanacak.

Aile ve Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk'tan açıklama:

5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 4. toplantısında bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Toplu sözleşmede belli bir noktaya geldik.

Vereceğimiz teklifimiz mali ve sosyal açıdan denge oluşturacaktır

Teklifimiz: Kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarında teklifimiz: Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020 yılı için 1. altı aylık yüzde 3,5 , ikinci altı ay yüzde 3, 2021 yılı için birinci altı ya yüzde 3 , ikinci altı ay yüzde 2,5 oransal artış, her altı aylık dönem sonunda enflasyon farkının bir sonraki farkın yansıtılmasını teklif ediyoruz.

Maaş zammı konusunda imza yetkisine haiz bulunan Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam ve 1. yıl %3, 2. yıl %2 refah payı teklif etmişti, ayrıca bayram ikramiyesinin ödenmesi, 3600 ek göstergesinin verilmesi talepleri de var.

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