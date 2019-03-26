HSK Personeli Sınav, Nakil ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik!

HSK Tarafından ResmiGazete’de yayınlanan Sınav Nakil ve Atama Yönetmeliğinde değişiklik yayınlandı. Değişiklik neleri kapsıyor ve içeriği neler? Detaylar haberimizde!

26 Mart 2019 Tarihli ve 30726 Sayılı ResmiGazete’de yayınlanan değişiklik metni şu şekilde:

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU PERSONELİ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan “Yüksek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bilgisayar işletmeni,” ibaresinden sonra gelmek üzere “büro personeli,” ibaresi, aynı maddenin birinci fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Koruma ve güvenlik kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

3) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

4) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark on üçten fazla, on yediden az olmamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Koruma ve güvenlik kadroları için; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bilgisayar işletmeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve büro personeli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bilgisayar işletmeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve büro personeli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı yürütür.