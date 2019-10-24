hsk da görev değişikliği

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu istifa etmesinin ardından toplanan HSK Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.
Kolukısa'nın yerine HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Oğuz Akalın getirildi.
Aydoğdu'nun yerine gelecek yeni genel sekreteri ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün belirleyeceği öğrenildi.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA