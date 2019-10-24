Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100944
ALTIN
277.001
DOLAR
5.7745
STERLIN
7.4464
EURO
6.4234

HSK'da görev değişikliği

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu istifa etti.

HSK'da görev değişikliği

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu istifa etti.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:47
HSK'da görev değişikliği

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu istifa etmesinin ardından toplanan HSK Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. 

Kolukısa'nın yerine HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Oğuz Akalın getirildi. 

Aydoğdu'nun yerine gelecek yeni genel sekreteri ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün belirleyeceği öğrenildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hsk da görev değişikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin'
'Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin'
Yeni Nesil Koçluk ve Mentorluk Uygulamaları Anlatılacak!
Yeni Nesil Koçluk ve Mentorluk Uygulamaları Anlatılacak!
Eren Erdem için tahliye başvurusu!
Eren Erdem için tahliye başvurusu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3