HSK, 3 bin 722 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aynı kararname ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararname ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.

Yine aynı kararnameyle Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

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