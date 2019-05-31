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HSK, 3 bin 722 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aynı kararname ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.

HSK, 3 bin 722 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aynı kararname ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:25
HSK, 3 bin 722 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aynı kararname ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararname ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.

Yine aynı kararnameyle Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

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hsk bin hakim savcının görev yerini değiştirdi
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