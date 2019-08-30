Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96718
ALTIN
286.589
DOLAR
5.8150
STERLIN
7.0743
EURO
6.4197
Dünya devi 15 bin 500 TL maaşla Türkiye'de eleman arıyor!
Adalet Bakanlığı KPSS 70 Puanla En Az Lise Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları
Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak
Türkiye Adalet Akademisi KPSS'siz Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Hizmet-İş Sendikası: İmamoğlu'nu sağduyulu davranmaya davet ediyoruz

Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağduyulu davranarak, işten çıkarılan belediye çalışanların geri alınmasını istedi.

Hizmet-İş Sendikası: İmamoğlu'nu sağduyulu davranmaya davet ediyoruz

Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağduyulu davranarak, işten çıkarılan belediye çalışanların geri alınmasını istedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:52
Hizmet-İş Sendikası: İmamoğlu'nu sağduyulu davranmaya davet ediyoruz

Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beklenmeyen bir durum olan işten çıkarmaların emekçileri ve İstanbul halkını üzdüğü ifade edilerek, son birkaç hafta içinde 16 milyon İstanbulluya 24 saat hizmet eden bini aşkın İBB çalışanının iş akitlerinin feshedildiği kaydedildi.

İşlerinden çıkarılanlar için her türlü hukuki ve eylemsel desteğin verileceği vurgulanan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaat ettiği gibi 16 milyon İstanbulluyu kucaklayan bir başkan olmaya davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul halkının İmamoğlu'na emekçilerin işten çıkarılması için değil, kente ve emekçilere sahip çıkması için oy verdiği ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

'EMEKÇİLERİMİZ DURUMU HÜZÜNLE KARŞILAMAKTA'

"İş akitlerinin feshedildiğini telefonlarına gelen kısa mesajla öğrenen emekçilerimiz, bu durumu hüzünle karşılamakta, Sayın İmamoğlu'nun bu uygulamayı tekrar gözden geçireceğine ve seçim öncesi taahhütlerini yerine getireceğine inanmaktadırlar. Sendika olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Emekçilere sahip çıkmasını ve tek amacı evlerine bir lokma ekmek götürmek olan üyelerimizin işe geri alınmalarını talep ediyoruz. Hizmet-İş olarak, konfederasyonumuz Hak-İş ve kardeş sendikalarımızla birlikte üyemiz emekçilerin işe geri dönmeleri için sosyal ortak anlayışıyla çözüm üretilmesine katkı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hizmet sendikası imamoğlu nu sağduyulu davranmaya davet ediyoruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık personeli için önemli düzenleme!
Sağlık personeli için önemli düzenleme!
Batman'da kan davası dehşeti: Defalarca bıçaklanan genç yerde can çekişirken başında bekleyip yardım edilmesini engellediler
Batman'da kan davası dehşeti: Defalarca bıçaklanan genç yerde can çekişirken başında bekleyip yardım edilmesini engellediler
Dünya devi 15 bin 500 TL maaşla Türkiye'de eleman arıyor!
Dünya devi 15 bin 500 TL maaşla Türkiye'de eleman arıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim