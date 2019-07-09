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Hizmet-İş Sendikası: İETT şoförlerine algı operasyonu yapılıyor

Hizmet-İş Sendikasından, İETT şoförlerine yönelik algı operasyonunun söz konusu olduğu belirtilerek, "Teknik kaynaklı arızaları sanki şoförler yapıyor yahut sabote ediyormuş gibi bir algı oluşturulması ahlaki değil" değerlendirmesinde bulunuldu.

Hizmet-İş Sendikası: İETT şoförlerine algı operasyonu yapılıyor

Hizmet-İş Sendikasından, İETT şoförlerine yönelik algı operasyonunun söz konusu olduğu belirtilerek, "Teknik kaynaklı arızaları sanki şoförler yapıyor yahut sabote ediyormuş gibi bir algı oluşturulması ahlaki değil" değerlendirmesinde bulunuldu.

09 Temmuz 2019 Salı 15:03
Hizmet-İş Sendikası: İETT şoförlerine algı operasyonu yapılıyor

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başta olmak üzere bazı çevrelerin sosyal medya üzerinden İETT şoförlerine yönelik karalama kampanyası yürüttüğü vurgulandı.

Tanal'ın "metrobüs şoförlerinin araç klimalarını çalıştırmayıp seçim sonuçlarından ötürü vatandaşların cezalandırılmaya çalışıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"İETT araçlarında şoförün isteği dışında meydana gelen teknik arızalar şoför arkadaşlara mal edilemez. Teknik kaynaklı arızaları sanki şoförler yapıyor yahut sabote ediyormuş gibi bir algı oluşturulması ahlaki değildir. Kaldı ki böyle bir durum da söz konusu değildir. 

Metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçları İETT çalışanlarının ekmek teknesidir. İETT emekçileri her zaman ekmek teknesine ve ekmeğine sahip çıkmıştır. Uzun yıllardır İstanbullulara hizmet eden metrobüs şoförleri, bu tür partizanca saldırıları hak etmemektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, çalışanlarına yönelik bu tür algı operasyonlarına itibar etmeyeceğini düşünüyoruz."

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hizmet sendikası iett şoförlerine algı operasyonu yapılıyor
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