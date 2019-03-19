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Hızır' Suriye'de Ortaya Çıktı!

İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir çevrelerinde yardıma muhtaç bir çok vatandaşın kapısına para dolu zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever, Suriye'nin kuzeyinde de yardım dağıttı görüldü.

Hızır' Suriye'de Ortaya Çıktı!

İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir çevrelerinde yardıma muhtaç bir çok vatandaşın kapısına para dolu zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever, Suriye'nin kuzeyinde de yardım dağıttı görüldü.

19 Mart 2019 Salı 14:50
Hızır' Suriye'de Ortaya Çıktı!

İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir çevrelerinde yardıma muhtaç bir çok vatandaşın kapısına para dolu zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever, Suriye'nin kuzeyinde de yardım dağıttı görüldü.
 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Suriye'de savaşın ardından zor şartlar altında yaşayan halka, İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği kişi destek verdi.

'Hızır', Azez, Çobanbey ve Afrin'de yaşayan yüzlerce ailenin kapısına, içinde bir miktar para bulunan zarflar bırakıldı.

Genellikle yetim, kimsesiz ve savaş gazisi bulunan ailelere bırakılan zarfları gören Suriyeliler, şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.

BÖLGE HALKINDAN TEŞEKKÜR

Evinin önüne zarf bırakılan Suriyelilerden Afrin'in Kastel Cindo köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Cindo, geçen yıl eşinin vefat ettiğini söyledi.

Yalnız yaşadığını anlatan Cindo, "Bu bölgede yıllardır acı çekiyoruz. Kimsemiz yok. Yardımı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Azez'de zeytin ağaçları altındaki çadırlarda yaşayan Suriyelilerden Mahmut Abdullah da zarfın kim tarafından bırakıldığının bilinmediğini belirterek, şunları söyledi:

"İsmini bilmediğimiz bu hayırseverden Allah razı olsun. Burada hepimizin kayıpları var. Evsiz, barksız kaldık. Kimsesiz de kaldığımızı düşünüyorduk ama Türkiye hayırseverler bize kimsesiz olmadığımızı gösterdi. Tüm Türkiye'deki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerindeki bazı mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerinin önüne siyah takım elbiseli kişilerce içerisinde para bulunan zarf bırakılmış, vatandaşlar hayırsever kişiyi "Hızır" diye nitelendirmişti. 

DAHA ÖNCE BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kim olduğu bilinmeyen 'Hızır', daha önce Beyoğlu'nda ve Başakşehir'de kameralar tarafından böyle görüntülenmişti. 

'Hızır' Beyoğlu ve Başakşehir'de görüntülenmişti

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 19.03.2019 19:29
Anahtar Kelimeler:
hızır suriye ortaya çıktı
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