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Hız göstergesi 190 kilometrede takılı kaldı, 4 kişi yaralandı

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Hızla akaryakıt istasyonuna dalan bir araç yakıt pompalarına ulaşmadan yol kenarındaki fiyat göstergelerine çarpıp takla atarak durabildi. Kaza yapan aracın hız göstergesi 190 km’de takılı kalırken facianın eşiğinden dönülen feci kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı.

Hız göstergesi 190 kilometrede takılı kaldı, 4 kişi yaralandı

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Hızla akaryakıt istasyonuna dalan bir araç yakıt pompalarına ulaşmadan yol kenarındaki fiyat göstergelerine çarpıp takla atarak durabildi. Kaza yapan aracın hız göstergesi 190 km’de takılı kalırken facianın eşiğinden dönülen feci kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 05:06
Hız göstergesi 190 kilometrede takılı kaldı, 4 kişi yaralandı

Kaza gece Muğla-Aydın karayolu Efeler girişi Yenipazar yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’dan Bursa’ya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Karakuzu yönetimindeki 16 BD 557 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı. İlk olarak aydınlatma direklerine çarpan araç, pompalara ulaşmadan fiyat göstergelerinin olduğu hızla çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Karakuzu ile birlikte yolcular Aysu Bozkurt, Eylül Şükran Terzi, ve R.A.Ç isimli çocuk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılırken,, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından olası bir yangına karşı bölgede önlem alındı.

HIZ GÖSTERGESİ 10 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Feci kazada adeta facianın eşiğinden dönülürken, kaza yapan aracın hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kalması görenleri şaşırttı. Güvenlik kameralarına da an be an yansıyan kazada, Çine istikametinden Aydın istikametine süratle seyreden araç akaryakıt istasyonuna geldiğinde bir anda yoldan çıkıp önce istasyonun aydınlatma direklerine çarpıyor. Araç daha sonra tabelaya çarpıp havaya savrulduktan sonra yere düşüyor.

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