Hitler Hakkında hiç duyulmamış 10 gerçek!

1-) Hitler tam bir kitap kurduydu.

Okumak için zaman ayırmak onun için en keyif veren şeydi. Arkadaşlarının söylediğine göre okumakla ilgili en büyük sorunu, okuduklarından bir şeyler öğrenmek değil, kendi doğrularını haklı çıkarmak için okumasıydı.

2-) Ressamlık hayatta kalmasını sağladı.

Olağanüstü bir yeteneği olmasa da hayatta kalmasını sağlayacak kadar resim yapmayı başarıyordu. Ve bu tabloları satarak hayatta kalmayı başardı. Bir söylentiye göre çerçeve tüccarları resimden ziyade çerçeveleri için alıyorlardı.

3-) Uyuşturucu bağımlısıydı.

Açıkçası o dönemlerde yaygın olan 50 çeşit uyuşturucuyu denediği ve kullandığı söyleniyor. Kendisinin gerekli moda girmesi için kullandığı iddia ediliyor.

4-) Hitler dinlemekten hoşlanan birisi değildi.

Hitler özellikle röportajlarda ve karşılıklı konuşmalarda çabuk sıkılan bir yapıya sahipti. Dinlemekten ziyade anlatmaktan hoşlanıyordu.

5-) Her konuşmasını saatlerce prova ediyordu.

Her konuşmasından önce ayna karşısında tüm jestlerini ve vurgularını prova ediyordu. Halkın karşısında nasıl efsane olarak görünmesi gerektiğin çok iyi biliyordu. Bu nedenle gözlük kullanmıyordu. Çünkü Führer’in hiçbir kusuru olamazdı.

6-) Zamanla eleştiriye tahammülü kalmadı.

O denli ki en ufak olumsuz bir söz sonucunda kıyametler kopuyordu. Tabakları kırıyor ve saldırganlaşıyordu. Çevresindekiler Almanya tamamen mağlup olduğunda bile ona bunu uzun süre söyleyemediler. Savaş neredeyse bitmek üzereyken ‘zaten mevcut mimariyi beğenmiyordum. Yenilerini yapmak için savaş önemli bir fırsat oldu.’ Diyordu.

7-) Hitler’in arabasını sollamak yasaktı

Hitler araba seyahatlerini pek sevmiyordu. Nihayetinde birilerinin kendi bulunduğu arabayı geçmeleri muhtemeldi. Ancak geçenler tabii ki ceza alıyorlardı. Bunların arasında kendi avukatı Hans Frank bile vardı.

8-) Hitler’in tek stratejik hatası Sovyetlere saldırmaktı.

Hitler tek stratejik hatasını Sovyetlere saldırarak yaptı. Mevsim koşullarını iyi hesaplayamadı ve Sovyetleri fazla hafife aldı. Tabii Sovyetlere ait kaynakları almak istemesi normaldi ancak buraya yönelip geri dönüşü olmayan mağlubiyetinin ilk adımını attı. Milyonlarca insan öldü ve evsiz kaldı. Hala bir çok eski Sovyet ülkesinde anıtlarla o dönem Hitler’i durdurma başarısı gösteren Sovyet halkları kahramanlarını anıyor. Doğruyu söylemek gerekirse o dönem eğer Sovyetler de yenilseydi bugün bambaşka haritalar söz konusu olabilirdi.

9-) Yardımcılarının geç kalmasına tahammülü yoktu.

Yardımcıları geç kaldığında çılgına dönüyordu. Belirli bir planın dışında yapılan hareketlere taviz vermiyordu. Arabasının lastiği patladığı için geç kalan bir yardımcısını anında kovduğu söylenir. Gerekçesi de manidardır: ‘Arabanızın lastiğinin patlayacağını hesap ederek 1 saat önce evinizden ayrılmalıydınız!’

10-) Hitler intihar mı etti yoksa Güney Amerika’ya mı kaçtı?

En büyük bilinmezlik bu olsa gerek. Birçokları hala, Hitler’in savaş bittiğinde Güney Amerika ülkelerinden birisine kaçtığını ve burada öldüğünü iddia ediyor. Bu teoriye dönük olarak birçok belgesel de yapıldı. Aslında bu teorilerin dayanağı birçok SS subayının bu yöntemle uzun süre hayatta kalması oldu. Farklı ülkelere kaçarak yargılanmaktan kurtuldular veya yakalandıklarında zaten artık oldukça yaşlanmışlardı. Hitler’le ilgili de aynı teori dillendirilse de bu denli inanmış bir psikopatın kçmak yerine intihar etmiş olması olasılığı bize gör daha yüksek.