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Hırsızlık zanlısı otomobille kaçarken engelli çocuğa çarptı

Adana'da otomobille kaçarken engelli bir çocuğa çarparak yaraladığı öne sürülen hırsızlık zanlısı yakalanıp darbedildi.

Hırsızlık zanlısı otomobille kaçarken engelli çocuğa çarptı

Adana'da otomobille kaçarken engelli bir çocuğa çarparak yaraladığı öne sürülen hırsızlık zanlısı yakalanıp darbedildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 06:47
Hırsızlık zanlısı otomobille kaçarken engelli çocuğa çarptı

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Sofu Dede Mahallesi'nde yapımı süren bir binanın yetkilisi Fatih Yaşar ve Recep Yüceli, şantiyeden inşaat malzemesi çalıp otomobille kaçmaya çalışan zanlıyı araçlarıyla takibe aldı.

Zanlı, takip sırasında şüpheli girdiği bir sokakta down sendromlu 15 yaşındaki Ali Kaan Kadıoğlu'na çarparak yaralanmasına neden oldu.

Şantiye yetkilileri kaçmayı sürdüren zanlının otomobilini çarparak durdurdu. Zanlı, olay yerinde toplanan kalabalık tarafından darbedildi.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı kalabalığın elinden aldı. Aracında şantiyeden çalınan malzemeler bulunan zanlı, emniyete götürüldü.

Olayda yaralanan engelli çocuk 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

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