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Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, geçen sene televizyonda Boşnaklara yönelik sözleriyle tepki toplayan Rasim Ozan Kütahyalı için açıklamalarda bulunarak, "Beyaz TV'nin bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir" dedi.

Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, geçen sene televizyonda Boşnaklara yönelik sözleriyle tepki toplayan Rasim Ozan Kütahyalı için açıklamalarda bulunarak, "Beyaz TV'nin bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir" dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 07:00
Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi

Beyaz TV'deki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Boşnakların ekranlara dönmemesi için kampanya başlattığı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına dönmüştü.

Kütahyalı'nın, Beyaz TV ekranlarına geri dönmesi kamuoyundan tepki gördü. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu da, Rasim Ozan Kütahyalı için "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi..." yorumunu yaptı ve programa yeniden çıkarılmasıyla ilgili televizyon kanalında da tepki gösterdi.'

BEYAZ TV'NİN DERHAL BU HATADAN DÖNMESİ GEREKİR'

Türkoğlu sosyal medya hesabından "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekran karşısına çıkarılması nasıl bir garabettir, akıl tutulmasıdır. Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kütayhalı'nın tekrar ekranlara dönmesine bir tepki de MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı gelmişti. Sancaklı, Kütahyalı hakkında "Ömür boyu peşindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

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