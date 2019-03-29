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“Herkese Bir Kuzu Şehre Göçü Engeller!” Detaylar Haberimizde!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, ‘Herkese Yeni Bir Küçükbaş Projesi’ kapsamında, dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Küçükbaş hayvanlar çok bereketli ve çok çabuk ürüyor. Türkiye’de bu alandaki yetiştiriciliğin istenilen noktaya getirilmesi ve insanların bu alanda yaptıkları işten geçimlerini sağlayabilmeleri halinde, köyden kente göç de tersine dönecektir” dedi. Milliyet gazetesinin haberi!

“Herkese Bir Kuzu Şehre Göçü Engeller!” Detaylar Haberimizde!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, ‘Herkese Yeni Bir Küçükbaş Projesi’ kapsamında, dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Küçükbaş hayvanlar çok bereketli ve çok çabuk ürüyor. Türkiye’de bu alandaki yetiştiriciliğin istenilen noktaya getirilmesi ve insanların bu alanda yaptıkları işten geçimlerini sağlayabilmeleri halinde, köyden kente göç de tersine dönecektir” dedi. Milliyet gazetesinin haberi!

29 Mart 2019 Cuma 19:10
“Herkese Bir Kuzu Şehre Göçü Engeller!” Detaylar Haberimizde!

Yalçındağ, “Dünyada tatmadığım et kalmadı, bizim küçükbaş hayvan varlığımızın lezzetinde et yok. Uygulamalar doğru şekilde sürdürülür, üretim ve tüketim artırılsa Türkiye, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te küçükbaş hayvan ihracatında lider olabilir” diye konuştu. 

Yalçındağ, “Türkiye’de et ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’i büyükbaş hayvan etinden karşılanıyor. Bizdeki en büyük problem bu. Türkiye’deki et probleminin çözümü, küçükbaş hayvanın üretim ve tüketimdeki payının artırılmasıyla mümkündür. Sadece büyükbaş hayvan varlığını artırarak et açığını kapatmaya çalışmanın beyhude bir çaba olduğu yıllardır görülüyor” diye konuştu.

Meralar önemli

Projenin hedefine ulaşabilmesi için, meraların küçükbaş hayvanlara kullanıma açılması, buraların iyileştirilmesi ve sayılarının artırılması gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, küçükbaş hayvan sayının, ülke nüfusuna yakın bir noktaya getirilmesi halinde kişi başına düşen et üretimin yaklaşık 20 kilograma yükseleceğini bildirdi. Yalçındağ, bunun da ülkedeki et problemini çözeceğini dile 

Son Güncelleme: 29.03.2019 19:21
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