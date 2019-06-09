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Herkes merak ediyordu! TOKİ kurası yarın çekiliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Sincan'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 2 bin 401 evin kurası yarın gerçekleştirilecek.

Herkes merak ediyordu! TOKİ kurası yarın çekiliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Sincan'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 2 bin 401 evin kurası yarın gerçekleştirilecek.

09 Haziran 2019 Pazar 15:09
Herkes merak ediyordu! TOKİ kurası yarın çekiliyor

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları devam ediyor. 

Bu kapsamda Ankara Sincan Saraycık projesinde yer alan 2 bin 401 konutun kurası yarın saat 11.00'de Sincan Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. 

Başvuruları 6 Mart-19 Nisan'da yapılan konutların bin 551'i alt gelir, 850'si orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunuldu. 
Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı. 

Alt gelirli vatandaşlara yönelik 2 1 nitelikte bin 551 konut, 142 bin lira bedel ve 475 lira taksitle, orta gelir grubuna yönelik 3 1 nitelikte 850 konut ise 209 bin lira bedel ve bin 928 lira taksitle satışa sunulmuştu. 

Ayrıca 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde talep toplanan 451 konut kura töreni de 11 Haziran Salı günü saat 11.00'de Sincan Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılacak. 

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