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Her Satırı korkunç! Öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş

Konya'nın Akşehir ilçesinde, gönül ilişkisi yaşadığı kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan Ramazan Ç., kuzeninin adına ailesine mektup gönderdiğini itiraf etti.

Her Satırı korkunç! Öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş

Konya'nın Akşehir ilçesinde, gönül ilişkisi yaşadığı kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan Ramazan Ç., kuzeninin adına ailesine mektup gönderdiğini itiraf etti.

14 Kasım 2019 Perşembe 10:32
Her Satırı korkunç! Öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş

Konya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan kuzeni Zehra Ö.'yü (34), 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan Ramazan Ç.(43), olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Ramazan Ç., Zehra Ö.'nün kayıp olduğu dönemde, kendi adıyla ailesine gelen, "Ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Köyde adım çıktığı için ve herkes beni konuştuğu için oradan uzaklaştım. Birini buldum, onunla evleneceğim" diye ifadeler bulunan 3 mektubu da kendisinin gönderdiğini itiraf etti.   

Akşehir'in daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra anne- babasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Ö., 2010 yılının Temmuz ayında, evden gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Zehra Ö.'nün izine rastlanamadı.

7 ay önce Zehra Ö.'nün bulunmasıyla ilgili çalışma savcılık kararıyla polise devredildi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. O dönem Akşehir'e yakın olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğu belirlendi.

Cesedin, Zehra Ö.'ye ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Polis, daha önce 2 kez boşanan Zehra Ö.'nün, o dönem evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Ç. ile gönül ilişkisi olduğunu belirledi. Ramazan Ç.'nin kadın cesedinin bulunduğu bölgeye gelip gittiğini saptadı. Ardından Ramazan Ç.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. 

Yapılan çalışmalar sonucunda Ramazan Ç., geçen salı günü gözaltına alındı. Kuzeni Zehra Ö.'yü öldürdüğünü itiraf eden Ramazan Ç., ''Zehra iki kez evlenip boşanmıştı. İlişkimiz vardı. Zehra'yı alıp Antalya'ya götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonra bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. Beş gün sonra Zehra'yı ailesinin yanına götürmek için yola çıktım. Zehra, 'Beni eve götürme, dönmek istemiyorum, artık evlenelim' dedi. Ben de evli ve çocuklarım olduğumu, bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra'yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Zehra'yı bıçakladım" dedi.

ŞUURUMU KAYBETMİŞİM
Ramazan Ç., dün yer tespiti için kuzenini öldürdüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkisindeki araziye götürüldü. Kuzenini öldürdüğü yeri polislere gösteren Ramazan Ç., olayın şuurunu kaybetmesi sonucu yaşandığını öne sürdü. Ramazan Ç., "Bana, 'Karından boşanacaksın, çocuklarını bırakacaksın. Beni alacaksın' dedi. Buraya gelmemizi Zehra istedi. Buraya daha önce hiç gelmemiştim. Buraya gelip, 15-20 dakika oturduk. Zehra'yı ikna etmeye çalıştım. 'Bak güzelim böyle olmaz. Senin de benim de küçük çocuklarımız var' dedim. 'Beni mecbur alacaksın. Gerekirse evine gelip otururum' dedi. Ben ayağa kalktım. Gömleğimi çekip, yırttı. 'Beni almazsan seni köye rezil ederim' dedi. Bu sözden sonra şuurumu kaybetmişim. Cebimde bıçak vardı. Onu çıkardım ve sapladım. Bıçağı iki ya da üç kez sapladığımı hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum" diye konuştu.

ÖLMESEYDİ HASTANEYE GÖTÜRÜRDÜM
Kendisine geldiğinde Zehra Ö.'nün öldüğünü fark ettiğini ifade eden Ramazan Ç., "Zehra kanlar içinde yatıyordu. Niye böyle yaptım diye, ona sarılıp, ağladım. Nabzına baktım, kalp atışına baktım. Yaşıyorsa hastaneye götürecektim ama ölmüştü. Korkup, bırakıp gittim. Hiç kimseye olayla ilgili bir şey anlatmadım. Zehra'nın eşyalarını kimseye görünmeden eve getirip, yaktım. Zehra sinirli bir insandı. Söylediğini de yapabilecek bir kişiydi" dedi.

AİLESİNE  MEKTUBU GÖNDERMİŞ
Ramazan Ç., Zehra Ö.'nün kayıp olarak aranmaya başlanmasından sonra, ailesine genç kadının adıyla gelen 3 mektubu da kendisinin gönderdiğini ifade etti. Birer ay arayla gönderdiği mektuplarda, ''Ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Köyde adım çıktığı için ve herkes beni konuştuğu için oradan uzaklaştım. Birini buldum, onunla evleneceğim" yazdığını kaydeden Ramazan Ç., "Zehra'nın ailesine mektupları da ben gönderdim. İkisini Konya'dan, birini Ankara'dan yolladım. Zehra'nın ailesi bir programa katılmıştı. Orada yazıların Zehra'ya ait olmadığı söylenmişti. Ondan sonra göndermeyi bıraktım" diye konuştu.
Ramazan Ç., bu sabah adliyeye sevk edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

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her satırı korkunç öldürdüğü kuzeninin adına ailesine mektup göndermiş
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