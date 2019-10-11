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Her 4 Alışverişten 1’i İnternetten

Gelişen teknoloji ile beraber artan sosyal medya kullanımı dikkat çekici düzeyde. Dünyada 3.25 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğunu ortaya çıkaran We are social ve Hootsuit’in paylaştığı “Digital 2019 in” raporuna göre Türkiye’de ise 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu gözlemlendi. Online kanalların alışveriş alışkanlıklarımızda da değişikliklere neden olduğunu belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, ‘Günümüzde her 4 alışverişten biri internet üzerinden gerçekleşiyor. Türkiye’de e-ticaret harcamaları en çok seyahat sektöründe olurken dünyada ise moda ve güzellik malzemelerine yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Her 4 Alışverişten 1’i İnternetten

Gelişen teknoloji ile beraber artan sosyal medya kullanımı dikkat çekici düzeyde. Dünyada 3.25 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğunu ortaya çıkaran We are social ve Hootsuit’in paylaştığı “Digital 2019 in” raporuna göre Türkiye’de ise 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu gözlemlendi. Online kanalların alışveriş alışkanlıklarımızda da değişikliklere neden olduğunu belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, ‘Günümüzde her 4 alışverişten biri internet üzerinden gerçekleşiyor. Türkiye’de e-ticaret harcamaları en çok seyahat sektöründe olurken dünyada ise moda ve güzellik malzemelerine yapıldı.” ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2019 Cuma 09:34
Her 4 Alışverişten 1’i İnternetten

Dijitalleşen dünyada alışverişten giyime, gıdadan mobilyaya kadar hemen hemen tüm sektörler için online kanallardan işlem yapıyoruz. Online kanallara duyulan güven ortamının artması ile birlikte e-ticaretin daha da artacağını dile getiren biletall.com CEO’su Yaşar Çelik,online seyahat pazarının büyüklüğünün dünyada 2020 yılında 800 milyar doları aşacağının altını çizdi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “ Günümüzde interneti en çok sosyal medya amaçlı kullanıyoruz. Tüketicinin turizmde satın alma davranışlarına internetten ve sosyal medyadan faydalandığını görüyoruz. Özellikle seyahat planının yapılması aşamasında; gidilecek yerden, havayolu şirketi seçimine, kalınacak otelden, yemek yenilecek restoranlara kadar birçok şey, tanıdıklar veya güvenilen kişilerin fikir ve tavsiyelerine göre şekilleniyor”

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
her alışverişten i internetten
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