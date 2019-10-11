Her 4 Alışverişten 1’i İnternetten

Dijitalleşen dünyada alışverişten giyime, gıdadan mobilyaya kadar hemen hemen tüm sektörler için online kanallardan işlem yapıyoruz. Online kanallara duyulan güven ortamının artması ile birlikte e-ticaretin daha da artacağını dile getiren biletall.com CEO’su Yaşar Çelik,online seyahat pazarının büyüklüğünün dünyada 2020 yılında 800 milyar doları aşacağının altını çizdi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “ Günümüzde interneti en çok sosyal medya amaçlı kullanıyoruz. Tüketicinin turizmde satın alma davranışlarına internetten ve sosyal medyadan faydalandığını görüyoruz. Özellikle seyahat planının yapılması aşamasında; gidilecek yerden, havayolu şirketi seçimine, kalınacak otelden, yemek yenilecek restoranlara kadar birçok şey, tanıdıklar veya güvenilen kişilerin fikir ve tavsiyelerine göre şekilleniyor”

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA