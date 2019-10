Her 4 Alışverişten 1’i İnternetten

Gelişen teknoloji ile beraber artan sosyal medya kullanımı dikkat çekici düzeyde. Dünyada 3.25 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğunu ortaya çıkaran We are social ve Hootsuit’in paylaştığı “Digital 2019 in” raporuna göre Türkiye’de ise 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu gözlemlendi. Online kanalların alışveriş alışkanlıklarımızda da değişikliklere neden olduğunu belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, ‘Günümüzde her 4 alışverişten biri internet üzerinden gerçekleşiyor. Türkiye’de e-ticaret harcamaları en çok seyahat sektöründe olurken dünyada ise moda ve güzellik malzemelerine yapıldı.” ifadelerini kullandı.