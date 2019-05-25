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Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde 'yeni dönem': Görev yerlerine göre askerlik yapmış sayılacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni askerlik sistemine göre Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından belirlenecek yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirecek hekimlerin askerliğini yapmış sayılacağını açıkladı.

Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde 'yeni dönem': Görev yerlerine göre askerlik yapmış sayılacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni askerlik sistemine göre Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından belirlenecek yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirecek hekimlerin askerliğini yapmış sayılacağını açıkladı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:07
Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde 'yeni dönem': Görev yerlerine göre askerlik yapmış sayılacaklar

Bakan Koca, yeni askerlik sisteminde hekimlerin askerlik görevini nasıl ve hangi koşullarda yerine getireceğine ilişkin  açıklamada bulundu. 

TBMM Milli Savunma Komisyonundan geçen kanun teklifiyle hekimlerin, devlet hizmeti yükümlülüğünü iki bakanlığın ortak belirlediği yerlerde yapmaları halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklarını ifade eden Koca, "Kanun teklifinin yasalaşması ile hekimler için yeni bir dönem başlamış olacak" dedi.  

ASTEĞMEN RÜTBESİYLE TERHİS

Koca, hekimlerin yeni askerlik sisteminden nasıl yararlanacaklarına ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirlediği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak isteyen hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası hekimler görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Görev yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini de tamamlamış sayılacak. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi için her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi de veriliyor."

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