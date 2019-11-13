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HDP’li 4 belediyeye daha kayyum atandı

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.

HDP’li 4 belediyeye daha kayyum atandı

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 09:31
HDP’li 4 belediyeye daha kayyum atandı

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve HazroŞırnak'ın İdil ilçesi ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanları görevden uzaklaştıtılarak yerlerine kayyum atandı.

Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi göreve getirildi. 

Şırnak'ın İdil ilçesinde ise Belediye Başkanı Songül Erden görevden uzaklaştırılarak yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ getirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belediyelerine kayyum atandı.

Kayyum atanan HDP’li belediye sayısı 20 oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2019 09:34
Anahtar Kelimeler:
Halkların Demokratik Partisi (HDP)DiyarbakırYenişehirHazroKayyumKaymakamAtama
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