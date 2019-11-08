Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103544
ALTIN
271.765
DOLAR
5.7360
STERLIN
7.3702
EURO
6.3415
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!
EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!

HDP'ye yeni operasyon: Eş başkanlar gözaltına alındı

Van-İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve eş başkan Şehzade Kurt, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'ye yeni operasyon: Eş başkanlar gözaltına alındı

Van-İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve eş başkan Şehzade Kurt, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

08 Kasım 2019 Cuma 07:38
HDP'ye yeni operasyon: Eş başkanlar gözaltına alındı

Van merkez İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile eş başkan Şahzede Kurt, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan' gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarım devam ettiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alın. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi" denildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
OperasyonGozaltiHalkların Demokratik Partisi (HDP)İpekyoluVanTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arızalanan araçtaki cenazeyi başka araca nakleden kalabalığın arasına motosiklet daldı: 5 yaralı
Arızalanan araçtaki cenazeyi başka araca nakleden kalabalığın arasına motosiklet daldı: 5 yaralı
Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
Adana'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı
Adana'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim