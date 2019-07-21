Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLIN
7.0518
EURO
6.3235
Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı
Yağışlara yaz molası! Meteroloji açıkladı; yaz geri geliyor!
Dikkat ! Emeklilik hayaliniz suya düşebilir!
MHP'den Üniversiteli İşçiler Hamlesi!
Bel ağrılarından korunmak tedavisinden daha kolay

HDP'nin Diyarbakır mitingine izin çıktı

HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün 22 Temmuz Pazartesi günü 'Onurlu barış için demokratik çözüm' başlığıyla İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitinge Valilik tarafından izin verildi.

HDP'nin Diyarbakır mitingine izin çıktı

HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün 22 Temmuz Pazartesi günü 'Onurlu barış için demokratik çözüm' başlığıyla İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitinge Valilik tarafından izin verildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:02
HDP'nin Diyarbakır mitingine izin çıktı

Yarın saat 17.00’de başlayacak mitinge Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan katılacak.

Mitinge ayrıca Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek ile Özgür Kadın Hareketi (TJA) katılacak.

Gazete Duvar'ın haberine göre, mitingle ilgili açıklamada bulunan KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nasır Demirkıran, barış taleplerini alanlarda haykıracaklarını belirterek, "Savaşın olduğu bir ortamda emeğe saldırılar büyük oluyor. Emekçilerin, var olan kazanımları ellerinden alındığı gibi talepleri de görmezden geliniyor. Tüm talepler iktidarın istediği ölçüde oluyor. İşten atılma ve tutuklama tehdidi öne çıkıyor. Savaş koşullarında hiçbir talebimiz kabul edilmiyor" dedi.

DİSK/Genel-İş 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Hanife Kardaş da, kadının emeğinin yok sayıldığı bir dönemden geçildiğini kaydederek, "Savaş en çok da kadın emeğine saldırıyor. Kadın ve çocuk savaşın birinci mağduru oluyor. Hem acı boyutu hem de emek boyutu var bu mağduriyetin. Bu yüzden barışı en çok haykıran kadındır” diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hdp nin diyarbakır mitingine izin çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İptal edilen seçimi AK Partili aday kazandı
İptal edilen seçimi AK Partili aday kazandı
Bu dondurmanın bir topu 100 lira
Bu dondurmanın bir topu 100 lira
Ardı arkası kesilmiyor! Adana'da bir ölüm daha
Ardı arkası kesilmiyor! Adana'da bir ölüm daha

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim