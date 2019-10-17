hdp li hakkari belediye başkanı karaman tutuklandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Hakkari Beediye Başkanı Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.
Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman 'silahlı terör örgütüne olmak' suçundan tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.
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