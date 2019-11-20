Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106785
ALTIN
269.697
DOLAR
5.6938
STERLIN
7.3593
EURO
6.3037
2255 Yeni İlan Yayınlandı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları...
Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
İŞKUR Genel Müdürü'nden Diploma Açıklaması: İşverenler Diplomaya Bakmıyor!
Mezarlıkta Tecavüz Dehşeti!
Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

HDP'li belediye başkanı Hatice Çevik tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP'li belediye başkanı Hatice Çevik tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 21:16
HDP'li belediye başkanı Hatice Çevik tutuklandı!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasımda gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Valilik, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ı belediye başkanvekili olarak görevlendirmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
PkkSuruçHatice ÇevikHdp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı
Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı
Ceza evinden dehşete düşüren mektup
Ceza evinden dehşete düşüren mektup
İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim