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HDP'li başkan görevden alındı! Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Şırnak’ın HDP’li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ görevden alındı. Hakkında açılan 'terör soruşturması' devam eden Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.

HDP'li başkan görevden alındı! Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Şırnak’ın HDP’li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ görevden alındı. Hakkında açılan 'terör soruşturması' devam eden Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.

29 Ekim 2019 Salı 14:54
HDP'li başkan görevden alındı! Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cizre Belediye Başkanı Zırığ hakkında, “Suçu ve Suçluyu Övme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan soruşturmanın devam ettiği ve “Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 28 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca ve yine aynı Kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Daha önce kayyum atanan belediyeler

Cizre Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla beraber HDP’nin 3'ü büyükşehir olmak üzere toplam 13 belediyesine kayyum atanmış oldu. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri ile Erzurum’un Karıyazı ve Diyarbakır’ın Kulp ilçe belediyelerine 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kayyum atanmıştı.

18 Ekim’de de Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin; 22 Ekim’de ise Diyarbakır’daki Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van’daki Erciş belediyelerine kayyum atanmıştı.

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