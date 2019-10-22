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HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı!

Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van'ın Erciş belediyelerine kayyum atandı.

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı!

Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van'ın Erciş belediyelerine kayyum atandı.

22 Ekim 2019 Salı 10:33
HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı!

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy ilçelerinin yanı sıra 15 Ekim tarihinde gözaltına alınan Van'ın Erciş belediye başkanları  görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetiminde olan Kayapınar, Bismil, Kocaköy ve Erciş belediyeleri başkanlarının yerine ilçe kaymakamları göreve getirildi.

Van’da 15 Ekim’den bu yana gözaltında bulunan v Erciş Belediyesi eşbaşkanları Yıldız Çetin’in de yerine kayyum atandı. Bakanlık kararıyla İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyeye kayyum olarak atandı.

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