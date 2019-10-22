HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da olduğu 3 şüpheli yakalandı.