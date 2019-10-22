Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98038
ALTIN
279.061
DOLAR
5.8333
STERLIN
7.5394
EURO
6.4951

HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da olduğu 3 şüpheli yakalandı.

HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da olduğu 3 şüpheli yakalandı.

22 Ekim 2019 Salı 14:39
HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi. 

Soruşturma kapsamında sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hdp il başkanına terör propagandasından gözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler tartışma yarattı
Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler tartışma yarattı
Oyun salonunda erkek çocuğa taciz! Tekme tokat dövdüler
Oyun salonunda erkek çocuğa taciz! Tekme tokat dövdüler
Nereden nereye: Suriyeli Kürtlerden ABD askerlerine taşlı patatesli uğurlama
Nereden nereye: Suriyeli Kürtlerden ABD askerlerine taşlı patatesli uğurlama

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3