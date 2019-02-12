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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Aktüerlik Başvuruları Başladı! Aktüerlik Sınav Tarihleri

SEGEM Sigortacılık Eğitim Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izni ile "15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavları, Ankara ve İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır." ifadelerini içeren bir duyuru yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Aktüerlik Başvuruları Başladı! Aktüerlik Sınav Tarihleri

SEGEM Sigortacılık Eğitim Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izni ile "15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavları, Ankara ve İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır." ifadelerini içeren bir duyuru yayınladı.

12 Şubat 2019 Salı 09:46
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Aktüerlik Başvuruları Başladı! Aktüerlik Sınav Tarihleri

SEGEM Sigortacılık Eğitim Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izni ile "15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavları, Ankara ve İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır." ifadelerini içeren bir duyuru yayınladı.

Birinci Sınav Dönemi İkinci Sınav Dönemi
Birinci Seviye Sınavları
Finansal Matematik 20 Nisan 2019 12 Ekim 2019
İstatistik ve Olasılık 21 Nisan 2019 13 Ekim 2019
Matematik 27 Nisan 2019 19 Ekim 2019
Temel Sigortacılık ve Ekonomi 28 Nisan 2019 20 Ekim 2019
İkinci Seviye Sınavları
Muhasebe ve Finansal Raporlama 20 Nisan 2019 12 Ekim 2019
Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayatdışı) 21 Nisan 2019 13 Ekim 2019
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme 27 Nisan 2019 19 Ekim 2019
Finans Teorisi ve Uygulamaları 28 Nisan 2019 20 Ekim 2019
Üçüncü Seviye Sınavları
Hayat Sigortaları 1 Eylül 2019 7 Aralık 2019
Finans Yatırım ve Risk Yönetimi 7 Eylül 2019 8 Aralık 2019
Emeklilik Sistemleri 8 Eylül 2019 21 Aralık 2019
Sağlık Sigortaları 14 Eylül 2019 22 Aralık 2019
Hayat-Dışı Sigortalar 15 Eylül 2019 28 Aralık 2019
Dördüncü Seviye Sınavı
Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve 28 Aralık 2019


Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecektir. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecektir. Dördüncü Seviye Sınavlarına, Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecektir.

Sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi, Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr), Türkiye Sigorta Birliği (www.tsb.org.tr), Aktüerler Derneği (www.aktuerlerdernegi.org) ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (www.segem.org.tr) internet sayfalarında yayımlanan “2019 Yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ve “2019 Yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı” adlı dokümanlardan edinilebilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
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