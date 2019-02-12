Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Aktüerlik Başvuruları Başladı! Aktüerlik Sınav Tarihleri

SEGEM Sigortacılık Eğitim Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izni ile "15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavları, Ankara ve İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır." ifadelerini içeren bir duyuru yayınladı.

Birinci Sınav Dönemi İkinci Sınav Dönemi Birinci Seviye Sınavları Finansal Matematik 20 Nisan 2019 12 Ekim 2019 İstatistik ve Olasılık 21 Nisan 2019 13 Ekim 2019 Matematik 27 Nisan 2019 19 Ekim 2019 Temel Sigortacılık ve Ekonomi 28 Nisan 2019 20 Ekim 2019 İkinci Seviye Sınavları Muhasebe ve Finansal Raporlama 20 Nisan 2019 12 Ekim 2019 Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayatdışı) 21 Nisan 2019 13 Ekim 2019 Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme 27 Nisan 2019 19 Ekim 2019 Finans Teorisi ve Uygulamaları 28 Nisan 2019 20 Ekim 2019 Üçüncü Seviye Sınavları Hayat Sigortaları 1 Eylül 2019 7 Aralık 2019 Finans Yatırım ve Risk Yönetimi 7 Eylül 2019 8 Aralık 2019 Emeklilik Sistemleri 8 Eylül 2019 21 Aralık 2019 Sağlık Sigortaları 14 Eylül 2019 22 Aralık 2019 Hayat-Dışı Sigortalar 15 Eylül 2019 28 Aralık 2019 Dördüncü Seviye Sınavı Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve 28 Aralık 2019



Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecektir. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecektir. Dördüncü Seviye Sınavlarına, Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecektir.



Sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi, Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr), Türkiye Sigorta Birliği (www.tsb.org.tr), Aktüerler Derneği (www.aktuerlerdernegi.org) ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (www.segem.org.tr) internet sayfalarında yayımlanan “2019 Yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ve “2019 Yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı” adlı dokümanlardan edinilebilir.



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