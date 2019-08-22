Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95394
ALTIN
277.772
DOLAR
5.7622
STERLIN
7.0677
EURO
6.3865
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Faizsiz 3 maaş avans 10 maaş kredi İmkanı!
2020'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Öğretmenlere ek ödeme ne zaman yapılacak?
Üniversiteyi kazananlar dikkat! KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı

Hayvanları anlattığı videolarıyla beğeni toplayan 12 yaşındaki Mehmet'in hedefi belgeselcilik

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hayvanları anlattığı videoları sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki Mehmet Kanur, eğitim alarak belgeselci olmayı hedefliyor.

Hayvanları anlattığı videolarıyla beğeni toplayan 12 yaşındaki Mehmet'in hedefi belgeselcilik

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hayvanları anlattığı videoları sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki Mehmet Kanur, eğitim alarak belgeselci olmayı hedefliyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:11
Hayvanları anlattığı videolarıyla beğeni toplayan 12 yaşındaki Mehmet'in hedefi belgeselcilik

Armutlu Mahallesi'nde öğretmen olan babası İsmail Kanur ile hayvanlarla çeşitli video ve fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşan Kanur, hayvan sevgisinde babasıyla dağlara çıkmasının etkili olduğunu söyledi. 

Doğayı çok sevdiğini belirten Kanur, "Mahallemizin doğal özellikleri çok fazla, yeşilliği, canlıları, ağaçları, çiçekleri, her bakımdan çok yoğun. Burada hayvanları, ağaçları, canlıları görmeye başladım. Hayvanları araştırarak onlarla ilgili bilgiler edindim. Bunları da herkesle paylaşmak, herkese örnek olmak istedim. İleride bu konuda eğitim alarak belgesel kanallarında çalışmak istiyorum." diye konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da evinde ziyaret ettiği Kanur'un sosyal farkındalık yaratmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Yavaş, Kanur'a Sındırgı'nın simgesi haline gelen leylek figürü hediye etti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hayvanları anlattığı videolarıyla beğeni toplayan yaşındaki mehmet in hedefi belgeselcilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den 5 il için 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı
Süper Loto'da altı bilen bir kişi 36 milyon lira kazandı
Süper Loto'da altı bilen bir kişi 36 milyon lira kazandı
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in 'düşük not cezası' itirazına ret
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in 'düşük not cezası' itirazına ret

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim