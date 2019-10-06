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Hayatın zorlukları yıldırmadı, yazarlık hayaline kavuştu

“Hayat belki de sayısız acının ve mutluluğun yan yana akıp gittiği uzun bir nehir yatağıdır. Her birimiz bu nehir yatağının irili ufaklı çakıl taşlarıyızdır; acının ve mutluluğun kör düğümleri gibi salınıyoruzdur içerisinde. Sonunda yalanlarımızdan sıyrıldığımız bir ara, kendi yüzümüze bakıp soruları soruyoruzdur; ne kadar kusursuzuz?”

Hayatın zorlukları yıldırmadı, yazarlık hayaline kavuştu

“Hayat belki de sayısız acının ve mutluluğun yan yana akıp gittiği uzun bir nehir yatağıdır. Her birimiz bu nehir yatağının irili ufaklı çakıl taşlarıyızdır; acının ve mutluluğun kör düğümleri gibi salınıyoruzdur içerisinde. Sonunda yalanlarımızdan sıyrıldığımız bir ara, kendi yüzümüze bakıp soruları soruyoruzdur; ne kadar kusursuzuz?”

06 Ekim 2019 Pazar 09:43
Hayatın zorlukları yıldırmadı, yazarlık hayaline kavuştu

“Askıda Kalan Mutluluklar” isimli ilk kitabının arka kapak yazısında böyle yazmış genç yazar Burak Toprak. Askıda kalan mutlulukları, hayal kırıklıklarını ve mutlu olmaya ramak kala elimizden kayıp giden o iç huzurun ardından bakakalan insanların öykülerini kaleme almış.

Meslek Lisesi’ni bitirip erken yaşta iş hayatına atılmak zorunda kalan Burak Toprak, birbirinden farklı birçok işte çalıştıktan sonra BEMAR Kariyer Okulları’na teknik servis elemanı olarak işe başlamış ve bu hayatının kırılma noktası olmuş.

“Okurluk serüvenime BEMAR’a gelen kursiyerlerin yanlarında getirdiği kitapları okuyarak başladım; yazma serüvenime yelken açmama sebep olan da okurken önümde beliren dünyalar oldu” diyor Toprak.

Hayatın, insanlar için ne gibi planları olduğunu yaşamadan bilemeyeceğimizi söyleyen Toprak, yazarlığın kendisinde yarattığı değişimi şu cümleleriyle vurguluyor;  “İnşaatlar dâhil birçok işte çalıştım. İnsanın önünde açılan kapıların onu nereye çıkaracağı hiç belli olmuyor. O kapıların herhangi birinden geçtiğimizde, önümüzde aniden beliren dünyaya hayretle bakakalırız. Kimimiz buna alışkındır, kimimizin ise ne hazırlanacak vakti kalmıştır ne de yönlendiren ebeveynleri. Başladığım yer ile şu an bulunduğum yer arasında çok fazla fark görünse de aslında iç dünyama yaklaştığınızda her açıdan geleceğini okuyarak ve yazarak inşa etmeye çalışan aynı çocuğu göreceksiniz. Okumak benim için psikoterapidir; yazmak ise dünyaya açılan aydınlık bir pencere…”

Hayallerinin peşinde

On yedi yaşında “Umut Ölmeden Önce” ismini verdiği bir kitap hazırladığını ve basımını yapacak yayınevinin iflas etmesiyle -ön sipariş paralarını alıp kaçmasıyla- yazarlık hayallerinin o dönem yıkıldığını söyleyen Toprak, o günlerde içine düştüğü durumu şu şekilde anlatıyor; “Askıda Kalan Mutluluklar kitabım, geçmişte yaşadığım bu hayal kırıklığından doğmuştur. Karşımda yayınevi yerine kitabın parasını ödediği halde kitabı ona ulaşmayan okuru görünce çok şaşırmıştım. Mutluluklarımı taşıyan hayallerim daha o an kırılmış ve aniden mutsuzluklarımın altında kalakalmıştım. Sonra bu hislerimi okunabilir acılara dönüştürerek başkalarının da ileride bu duruma düşmemesi için aklımı yeniden okura açtım. Her insanın mutlaka hayatında böyle askıda kalmış mutlulukları vardır ve bunun üstesinden gelecek gücü bir şekilde kendisinde bulacaktır.”

O zaman basılamayan Umut Ölmeden Önce isimli kitabını bugün Google Play’de ücretsiz olarak okuyucuları ile paylaşan Burak Toprak, Askıda Kalan Mutluluklar ismini verdiği öykü kitabı ile yazarlık dünyasına adım atarak mutluluğunu askıdan alıyor bir bakıma…

Sistem Destek Mühendisi olarak iş yaşamına devam eden Burak Toprak’ın 11 öyküden oluşan bu ilk kitabı Klaros Yayınları’ndan basıldı.

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hayatın zorlukları yıldırmadı yazarlık hayaline kavuştu
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