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Havalimanlarında yeni dönem: Hamile ve bebekli yolculara uçuş önceliği

Havalimanlarında yeni dönem için harekete geçildi. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacak" dedi

Havalimanlarında yeni dönem: Hamile ve bebekli yolculara uçuş önceliği

Havalimanlarında yeni dönem için harekete geçildi. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacak" dedi

06 Kasım 2019 Çarşamba 16:00
Havalimanlarında yeni dönem: Hamile ve bebekli yolculara uçuş önceliği

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların yanı sıra bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacağını bildirdi.

Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulamanın Türkiye'de başlayacağını belirterek, "Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak" ifadesini kullandı.

​Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara iz yollar, bekleme koltukları, engelli "check-in" bankosu, pasaport bankosu, engelli otoparkı, tekerlekli sandalye, ankesörlü telefon ve benzeri kolaylıkların sağlandığını vurgulayan Keskin, 38 havalimanının Engelsiz Havalimanı Belgesi, 18 havalimanının da Erişilebilirlik Belgesi aldığını kaydetti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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havalimanlarında yeni dönem hamile bebekli yolculara uçuş önceliği
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