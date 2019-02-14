Havalimanlarına 3619 Güvenlik Görevlisi Alınacak!

DHMİ tarafından daha önce duyurulan havalimanlarına 3619 güvenlik görevlisi ile ilgili hangi illerde bulunan hangi havalimanlarına kaç güvenlik görevlisi alınacağı, alınacak güvenlik görevlilerinin hangi pozisyonlarda görevlendirileceği gibi detaylar belli oldu.

3619 güvenlik görevlisi alım ile ilgili bir noktaya vurgu yapmak iyi olacaktır. Güvenlik görevlisi alımları ilan ile olmayacak DHMİ tarafında 19 Şubat 2019 tarihinde yapılacak ihale ile alınacak. İhaleye güvenlik firmaları girecek. İhaleyi kazanan güvenlik firması bünyesinde bulunan güvenlik görevlilerini ve eksik kadar güvenlik görevlisini ilana çıkarak alacak. Yani hali hazırda bir güvenlik firmasına kayıtlı bir güvenlik görevlisiyseniz ve firmanız bu ihaleye girip kazanırsa bu havalimanlarında görevlendirilebilirsiniz. Veyahut ihaleyi kazanan firmanın eksik personel ihtiyacını karşılamak için açacağı ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

DHMİ'nin çıktığı ihale, 184 vardiya sorumlusu ve proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 619 personelle güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor.

HANGİ HAVALİMANLARINA ALIM YAPILACAK?

Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu-110 personel.

Adıyaman Havalimanı-57 personel.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu-74 personel.

Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu-34 personel.

Atatürk Havalimanı- 221 personel.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı-77 personel.

Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu-76 personel.

Bingöl Havalimanı-77 personel.

Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu-53 personel.

Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu-44 personel.

Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu-50 personel.

Denizli Çardak Havalimanı-94 personel.

Diyarbakır Havalimanı-148 personel.

Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu-69 personel.

Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu-84 personel.

Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu-67 personel.

Gaziantep Havalimanı-124 personel.

Genel Müdürlük / Ankara-11 personel.

Gökçeada Havalimanı / Çanakkale-9 personel.

Hatay Havalimanı-98 personel.

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı-88 personel.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı- 46 personel.

Kahramanmaraş Havalimanı-69 personel.

Kars Harakani Havalimanı- 68 personel.

Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu-41 personel.

Konya Havalimanı ve Ermenek Yumurtepe ile Mut SSY İstasyonu-78 personel.

Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu-39 personel.

Mardin Havalimanı-99 personel.

Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu-61 personel.

Muş Havalimanı-76 personel.

Nevşehir Kapadokya Havalimanı-38 personel.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı-48 personel.

Samsun Çarşamba Havalimanı-75 personel.

Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu-78 personel.

Sinop Havalimanı-46 personel.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu-87 personel.

Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu-180 personel.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı-110 personel.

Tekirdağ Çorlu Havalimanı-33 personel.

Tokat Havalimanı-20 personel.

Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu-168 personel.

Van Ferit Melen Havalimanı-88 personel.

Ordu Giresun Havalimanı-128 personel.

Ankara Esenboğa Havalimanı- 56 personel.

Antalya Havalimanı-57 personel.

Balıkesir Merkez Havalimanı-21 personel.

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