Hatay'dan acı haber geldi: 1 asker şehit oldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarptığı asker şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Bohşin Mahallesi kırsalında bulunan uygulama noktasında sürücüsünün durmaya çalıştığı traktör görevli askere çarptı.
Kazada ağır yaralanan asker şehit oldu. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
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