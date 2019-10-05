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Hatay'dan acı haber geldi: 1 asker şehit oldu

Hatay'ın ALtınözü ilçesinde uygulama yapan bir askere traktör çarptı. Traktör çarpan asker ağır yaralandı. Yaralanan asker kurtarılamayarak şehit oldu.

Hatay'dan acı haber geldi: 1 asker şehit oldu

Hatay'ın ALtınözü ilçesinde uygulama yapan bir askere traktör çarptı. Traktör çarpan asker ağır yaralandı. Yaralanan asker kurtarılamayarak şehit oldu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:29
Hatay'dan acı haber geldi: 1 asker şehit oldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarptığı asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Bohşin Mahallesi kırsalında bulunan uygulama noktasında sürücüsünün durmaya çalıştığı traktör görevli askere çarptı.

Kazada ağır yaralanan asker şehit oldu. Traktör sürücüsü gözaltına alındı. 

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hatay dan acı haber geldi asker şehit oldu
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