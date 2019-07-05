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Hatay'da Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Hatay, Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü açıklandı... Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamasında; "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi" dedi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Hatay'da Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Hatay, Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü açıklandı... Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamasında; "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi" dedi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

05 Temmuz 2019 Cuma 13:41
Hatay'da Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü.

Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre, patlama Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan bir otomobilde meydana geldi.Patlama sonucu 3 kişinin öldüğü açıklandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HATAY PATLAMASI AÇIKLAMASI

Hatay'da meydana gelen patlama hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Aracın içerisinde bomba olduğu belli. Aracın içinde bulunan 3 Suriyeli öldü. Kısa zamanda olayın ne olduğu netleşecektir" "dedi.

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hatay da patlama ölü yaralılar var
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