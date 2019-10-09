Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düştü.

Beyninde kanama ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, 2 kez ameliyat edildi.

Gözaltına alınan Kafes ise polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hastanede tedavisi devam eden Tuğçe, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine polise ifade verdi.

Kafes ile sevgili olduklarını söyleyen Tuğçe, "Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

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