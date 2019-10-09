Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 16°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101771
ALTIN
282.868
DOLAR
5.8375
STERLIN
7.1293
EURO
6.4099

Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Konya'da araştırma görevlisi sevgilisi Mustafa Kafes'in ittiği asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, olayı hatırlamadığını söyledi. Gürbüz, "Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Konya'da araştırma görevlisi sevgilisi Mustafa Kafes'in ittiği asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, olayı hatırlamadığını söyledi. Gürbüz, "Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:01
Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düştü.

Beyninde kanama ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, 2 kez ameliyat edildi.  

Gözaltına alınan Kafes ise polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hastanede tedavisi devam eden Tuğçe, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine polise ifade verdi.

Kafes ile sevgili olduklarını söyleyen Tuğçe, "Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışma Bakanından Flaş Açıklama: Kamuya 2 Bin 183 Genç Yerleştirilecek
Çalışma Bakanından Flaş Açıklama: Kamuya 2 Bin 183 Genç Yerleştirilecek
Puduhepa Ve Kız Kardeşlerinin Hikâyesi People Make The Brand'de
Puduhepa Ve Kız Kardeşlerinin Hikâyesi People Make The Brand'de
Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Tehlikeli dijital oyunlar, uyuşturucu kadar tehlikelidir”
Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Tehlikeli dijital oyunlar, uyuşturucu kadar tehlikelidir”

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim