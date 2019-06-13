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Hastanede Patlama! 1 ölü, 2 yaralı var...

Ajanslardan alınan Son dakika haberine göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel hastanede klima ünitesinden kaynaklanan patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hastanede Patlama! 1 ölü, 2 yaralı var...

Ajanslardan alınan Son dakika haberine göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel hastanede klima ünitesinden kaynaklanan patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:31
Hastanede Patlama! 1 ölü, 2 yaralı var...

Bugün sabah saatlerinde saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede  klima bakımı yapıldığı sırada, patlama gerçekleşti.

Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanede patlama meydana geldiği ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı.

Klima ünitesi patladı

Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Klima ünitesinden kaynaklandığını düşündüğümüz patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti." dedi.

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