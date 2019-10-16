Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Kursu, Hasta Kabul Sertifikası Nasıl Alınır ?

Hasta kayıt kabul personelleri hastaneye gelen hastaları ve hasta yakınlarının ilk muhatap olduğu birimdir. Hastane sistemindeki işleyişin başladığı yer olarak da isimlendirilebilir. Günümüzün ilgi duyulan meslekleri arasındadır. Hasta kayıt kabul kurslarının uzaktan eğitimleri ile devlet hastaneleri onaylı sertifika alınarak bu alanda iş başvuruları yapılabilir.

Hasta kayıt kabul yetiştirme programları bireylerin bu mesleğe adım atmalarını sağlamak adına yapılmaktadır. Ülke genelinde yapılan uzaktan eğitimler sayesinde sertifikalar hızlıca hak sahiplerine verilebilir. Bu sertifikaya sahip olan kişiler hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde iş bulabiliyorlar. Hasta Kayıt Kabul kursları yılın 12 ayın devam etmektedir. Bu kurslara katılarak sizlerde iş başı yapmak için gerekli olan sertifikayı alabilirsiniz. Ayrıca okul gibi sürekli olarak gitmek zorunda değilsiniz. Uzaktan eğitim avantajı ile birlikte bu kursu bitirebiliyorsunuz.

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Hasta Kabul Sekreteri Ne İş Yapar?

Hasta Kabul Sekreterleri sağlık hizmeti sunan kurumların tamamında görev yaparlar. Hastaların yatış ve çıkışları ile alakalı deftere girişleri yapmak. Daha sonrasında bunu bilgisayar ortamına atarak verileşmesini sağlamak, hasta ve hasta yakınlarını hastanenin sistemi hakkında bilgilendirmek, doğum ölüm gibi tutanakların düzenlenmesi ve bilgilendirmesi gibi işleri yapmak. Hasta kabul sekreterlerinin birçoğu hastane içerisindeki evrak işleri ile ilgilenir ve son derece yoğun bir çalışma temposu vardır.

Her sağlık kuruluşu için en önemli pozisyonlardan bir tanesi kesinlikle Hasta Kabul Sekreterliği pozisyonudur. Evraksal işlemler başta olmak üzere hastanenin nizami bir şekilde çalışmasına devam etmesi için gereken her şeyden sorumlu olanlar hasta kabul sekreterleridir.

Hasta Kabul Sekreteri Nerelerde İş Bulabilir?

Hasta kabul sekreterliği yapmak isteyen kişiler öncelikle mutlaka güvenilir bir kurumdan devlet hastanelerine denkliği olan bir sertifika almalılar. Bu sertifika sonrasında sağlık kuruluşlarına iş başvuru yapabiliyorlar.

Hasta kabul sekreterliği günümüz için son derece önemli bir meslek artan sağlık kuruluşları ve özelleşme olduğu için hasta kabul personellerine ihtiyaç da her geçen gün artıyor. 2019-2020 şartlarında çok sayıda farklı kuruluş bu tarz personellere ihtiyaç duyuyor.

Hastanelerde (üniversite, devlet, dal, özel),

Sağlık ocağı,

Poliklinikler,

Kalp ve diyaliz merkezleri,

Fizik tedavi merkezleri,

Tüp bebek merkezleri,

Medikal marketlerde,

Eczanelerde,

Tıbbi laboratuarlar,

Hasta Kabul Sertifikası Nasıl Alınır?

Hasta Kabul Sertifikası bu tarz eğitim vermeye yetkisi olan kurumlardan alınır. Günümüzde Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan eğitim programları sayesinde Hasta Kabul Sertifikası alabiliyorsunuz. Günümüze uygun kurumsal bir iş isteyenler için kesinlikle Hasta Kabul Sertifikası işe yarayacaktır.

Hasta kabul sertifikası programı sunan bazı önemli kuruluşlar eğitim sonrasında iş garantisi de veriyor. Yani ister örgün isterseniz de uzaktan eğitim aldıktan sonra anlaşmalı kurumlarda iş başı yapabiliyorsunuz. Bu tarz hizmeti veren kurumlar sayesinde eğitim tamamlandıktan sonra iş sahibi de olabiliyorsunuz. Hasta kabul Kursunu Türkiye Genelinde Örgün Eğitim ve Uzaktan Eğitim Şeklinde Veren Özel MeslekBurda Uzaktan Öğretim kursundan Eğitimi Alabilirsiniz.

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Hasta Kabul Sekreterliği Eğitimi

Hasta Kabul Sekreterliği eğitimi alabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu tarz bir eğitime katılmak için herhangi bir okul şartı aranmıyor. Lise mezunu ya da en az ortaokul mezunu olmak zorunluluğu gibi kurallar bulunmuyor.

Özel şartlar aranmıyor. Dileyen herkes Hasta Kabul Sekreterliği eğitimi ve sertifikası alabilir. Bu kurs ile alakalı birkaç temel şart dışında zorlayıcı bir kural yoktur. Aktif olarak okuryazar olmak, bu sektörde çalışmak isteyen herkesi Hasta Kabul Sekreterliği eğitimi için başvuru yapabilir.

İşitme ve görme organları, el ve ayak parmakları sağlam olan,

Dikkatli, disiplinli ve tüm ayrıntıları algılayabilen,

Oturarak kapalı ortamda çalışmayı seven,

İnsanlara karşı sabırlı olan ve iletişim kurmayı seven herkes bu mesleği yapabilir.

Hasta Kabul Sekreterliği yapmak isteyenler eğitime başvurmadan önce kesinlikle bu işi ne kadar yapmak istediklerine karar vermeliler. Eğer bu işte yıllarca çalışacak severek yapmayacaksanız bu sektörde yer almanız ve bu işi meslek olarak idrak ettirmeniz çok kolay olmayacaktır. İstek, özveri ve biraz da bilgi isteyen Hasta Kabul Sekreterliği günümüz meslekleri arasında elit bir seviyededir. Her işin temelinde sevgi yatar ve eğer sizlerde bu mesleğin hakkını vereceğinizi düşünüyorsanız kesinlikle Hasta Kabul Sekreterliği size göre bir iş olacaktır.

Neden Hasta Kayıt Kabul Eğitimi Almalıyım?

Neden Hasta Kayıt Kabul Eğitimi almalıyım diye kesinlikle kendinize sormalı düşünmelisiniz. Bu tarz sektörde iş bulma fırsatı son derece yüksek. Ülkemizde daralan iş ağları yanında sağlık sektörü sürekli olarak personel ihtiyacı duymaktadır.

Bu alanların başında da hasta kayıt kabul personelleri geliyor. Her hastane de sağlık kuruluşunda olmak zorunda olan hasta kayıt kabul personelleri önemli bir görevi yerine getirmektedir. O yüzden, geleceğin işleri arasında yer almaktadır. Sertifika almak için bu alanda hizmet veren kuruluşlarda bağlantıya geçerek sizlerde eğitiminizi tamamlayarak işe başlamanız için gerekli olan sertifikayı alabilirsiniz.

Türkiye’de hastanelerin özelleşmesi ve kalabalıklaşması personel ihtiyacının giderek artmasına neden oluyor. Sağlık alanında olmasa da evrak, düzenleme ve takip aşamalarında görev yapan hasta kayıt kabul personelleri sağlık kuruluşlarının en önemli çalışanları arasında yer almaktadır. Hasta, hasta yakınları, tüm evrak işleri hastanenin sistem ve işleyişi ile alakalı her konuda hasta kayıt kabul personelleri ön plandadır.

İş tanımında da birden fazla alan vardır ve son derece meşakkatli bir görevdir. Bu işi gerçekten yapmak isteyen kendisine güvenen herkes bu alanda sertifika alarak sağlık sektörüne giriş yapabilir.

Hasta Kabul Sekreteri Kaç Para Maaş Alıyor?

Hasta Kabul Sekreteri olarak görev yapmak isteyen ya da sertifika almak için eğitimlerine devam eden kişilerin neredeyse tamamı Hasta Kabul Sekreteri kaç para Maaş Alıyor? Bunu merak ediyor. Bu tarz mesleklerde sabit bir maaş yoktur. İş yerindeki çalışma durumu, yaş, tecrübe ve görev yapılan sağlık kurumu bu konuda önemlidir. Hasta Kabul Sekreteri maaşlarını sabit olarak tanımlamak kesinlikle doğru olmayacaktır.

2019 yılının son aylarındayız ve hasta kabul sekteri maaşlarının özel ve devlet hastanelerinde ne kadar olduğunu sizlerle paylaşalım. 2019 yılında asgari ücrete gelen zamlarla birlikte Hasta Kabul Sekreteri olarak çalışan personellerin maaşlarına da zamlar geldi. Devlet hastanelerinde ya da devlete ait olan sağlık kuruluşlarında Hasta Kabul Sekreteri olarak çalışanların maaşı 2019 yılı itibariyle 2500 ila 2700 lira arasında değişiklik gösteriyor. Yapılan ek ödemeler (evlilik durumu, çocuk sayısı) gibi değişkenlerle bu maaşlar aylık 3 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Özel kurumlarda ise durumlar biraz daha farklı pek çok özel kurum Hasta Kabul Sekreterlerine 2000 bin ila 2500 lira arasında bir maaş veriyor. Özel sektörde personel arayan kurumlar çalışanların iş tecrübesine ve eğitim durumuna bakıyor. Devlet dairesinde görev yapan Hasta Kabul Sekreteri genel olarak 5 gün çalışmaktadır. Cumartesi ve Pazar günü izinli olarak sayılan personeller haftada 2 gün tatil yapar. Özel sektörde ise birçok sağlık kuruluşunda haftanın 6 günü mesai devam etmektedir.



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