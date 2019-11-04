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Hasankeyf’te son anlar: Tarihi çarşı boşaltıldı, yol kapatıldı

Hasankeyf’in tarihi çarşısı boşaltıldı. Bazı esnaf yeni yerleşim yerine taşınırken, bazıları ise yer verilmediği için çaresiz kaldı. Batman ile Hasankeyf’i bir birine bağlayan eski yol da yeni yolun açılmasıyla trafiğe kapandı.

Hasankeyf’te son anlar: Tarihi çarşı boşaltıldı, yol kapatıldı

Hasankeyf’in tarihi çarşısı boşaltıldı. Bazı esnaf yeni yerleşim yerine taşınırken, bazıları ise yer verilmediği için çaresiz kaldı. Batman ile Hasankeyf’i bir birine bağlayan eski yol da yeni yolun açılmasıyla trafiğe kapandı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 22:49
Hasankeyf’te son anlar: Tarihi çarşı boşaltıldı, yol kapatıldı

Batman'da tamamlanma aşamasına gelen Ilısu Barajı altında kalacak antik kent Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin taşınması çalışmaları sürüyor.

Asırlık Er-Rızk Camii'nin taşınması için Hasankeyf'in tarihi çarşısı olan Kale Sokağı'ndaki esnafın iş yerlerini boşaltmak zorunda kaldı. Esnafın taşınması için verilen süre son bulurken bazı esnaflar tamamen taşındı, bazı esnaflar ise yeni yerleşkede kendilerine yer verilmediğinden taşınamadı. 

Tarihi çarşıda hüzün ve gözyaşı

Esnafın taşınması esnasında şantiye alanına dönüşen Kale Sokağı ise son yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Hüznün hakim olduğu eski çarşıda kimi esnaf gözyaşlarına hâkim olamadı. Gideceği bir yeri olmayan esnaf çaresizce bekleyişi sürerken yerli ve yabancı turistler ise sokağın son görüntülerini alabilmek için telefon ve fotoğraf makineleriyle görüntü almaya çalıştı. Boşaltma işleminin ardından tarihi çarşının da yıkılacağı belirtiliyor.

Eski Hasankeyf yolu da trafiğe kapandı

Öte yandan Batman ile Hasankeyf’i bir birine bağlayan eski yol, yeni yol güzergahının açılmasıyla trafiğe kapandı. 1955 Yılından beri trafiğe açık olan Suçeken köyü ile Hasankeyf arasındaki Dicle nehri kıyısı güzergahı tamamen trafiğe kapatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin geçen hafta trafiğe açtığı yeni yolda ulaşımlarını sağlamaya çalıştıklarını belirten nehir kıyısındaki köylüler zorlandıklarını söylüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
HasankeyfçarşıBatman
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