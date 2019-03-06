Harita ve Kadastro Mezunlarının Atanma Mağduriyetleri Yıllardır Devam Ediyor!

Harita ve Kadastro Mezunları okudukları ve eğitimini aldıkları konu ile ilgili devlet kurumlarında görev almak istiyor. Harita ve Kadastro alanında vasıflı eleman ihtiyacı nedeniyle açılan bölümlerden mezun olan adaylar yeterli sayıda kadro açılmadığı için veya periyodik atamalar yapılmadığı için mağdur oluyorlar. Seslerini duyurmaya çalışan harita ve kadastro mezunları KPSS Cafe'ye ulaşarak sorunlarını ve taleplerini ilettiler.

Yayınlanan duyuruda "Bizler 3319 Harita ve kadastro önlisans programından mezun olmuş 30 bin meslek elemanı niteliğine sahip arkadaşlarımız ile oluşturduğumuz çalışma grubumuzla atanma mücadelesi içinde uğraş vermekteyiz. Yıllardır harita ve kadastro teknikerlerine verilen kadroların azlığı nedeniyle branşta çok fazla yığılma meydana geldi ve bu birikim her geçen yıl daha da artmaktadır. Yaklaşık 44 üniversitede 1.öğretim ve ikinci öğretim toplam 88 fakülteden mezun vermektedir. 2018/2 merkezi alım ile 10 tane harita ve kadastro teknikerlerine yer verilmiştir bu da 88, 89 puanlarla atama bekleyen harita ve kadastro teknikerlerinin hayaline ulaşmasına engel olmaktadır. Verilen kadroların azlığı nedeniyle Harita ve kadastro teknikerleri sosyal medyadan örgütlenip bir araya gelip içlerinden 4 arkadaş seçip seslerini duyurmak için Ankara gönderip kurum ziyaretlerinde bulunup harita ve kadastro teknikerlerinin mağduriyetini dile getirdiler. Kurum ziyaretinde Tapu kadastro genel Müdürlüğü, Milli emlak Müdürlüğü, Çevre ve şehircilik Bakanlığı, Karayolları , DSİ, İl afadi Vakıflar Genel Müdürlüğü, TEİAŞ, EÜAŞ, Harita Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler,TCDD , Bayındır memursen gibi kurumlar ziyaret edilerek harita ve kadastro teknikerlerinin sorunu dile getirildi. Bizler ilgili bölümün kapsamında sadece arazi kısmı değil görmüş olduğumuz dersler neticesinde gerek plan, proje, etüt gerekse de yapılan işlerin her türlü büro işlerinin yürütülmesi, hazırlanması ve sunum yapılması konusunda biz harita ve kadastro teknikerleri olarak kurumların yapmış olduğu işlerde çalışmaya hazırız. TKGM ve Milli Emlak Müdürlüğünden büro personeli talebinde bulunduklarında ortak kodla harita ve kadastro teknikerlerine de yer verilmesidir. Harita ve kadastro teknikerlerine mezunlarına kpss alımlarında yer verilmesi biz gelecek hayali kuran harita teknikerlerinin mağduriyeti giderilmesi ve gelecek hayallerimize ulaşmamızda bir adım daha ulaşmamızı sağlayacak ve bu bizlere moral ve sevinç oluşturacaktır." ifadelerine yer verildi.