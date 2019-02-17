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Hangi Şehre Kaç Bekçi Alınacak?

İçişleri Bakanı Süleyman soylu'dan peşpeşe bekçi alım açıklamaları geldi. Katıldığı her toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekçilere önem verdiğini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı için Resmi Gazete'de yayınlanan 10 bin kişilik bekçi alım kadrosunda değişiklik olduğunu açıklayarak mart ayı başında 8 bin bekçi alımı yapılacağını açıkladı.

Hangi Şehre Kaç Bekçi Alınacak?

İçişleri Bakanı Süleyman soylu'dan peşpeşe bekçi alım açıklamaları geldi. Katıldığı her toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekçilere önem verdiğini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı için Resmi Gazete'de yayınlanan 10 bin kişilik bekçi alım kadrosunda değişiklik olduğunu açıklayarak mart ayı başında 8 bin bekçi alımı yapılacağını açıkladı.

17 Şubat 2019 Pazar 14:28
Hangi Şehre Kaç Bekçi Alınacak?

İçişleri Bakanı Süleyman soylu'dan peşpeşe bekçi alım açıklamaları geldi.  Katıldığı her toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekçilere önem verdiğini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı için Resmi Gazete'de yayınlanan 10 bin kişilik bekçi alım kadrosunda değişiklik olduğunu açıklayarak mart ayı başında 8 bin bekçi alımı yapılacağını açıkladı.

Daha önce yaptığımız bir haberde bekçi alım sayısı neden düştü sorusuna cevap vermiştik.

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine 1. dönem bekçi alımında 7 bin kadro için ilana çıkıldı. Başvurular 7 bin alım için alındı ancak yazılı sınav esnasında 7 binlik kadro 10 bin 200 civarına çıkarıldı ve 1. dönem alımında 76 İl geneline 10 bin 200 'den fazla bekçi alımı yapıldı. Sayının arttırıldığına dair resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi ancak eğitime çağrılan aday sayısı 10 bin 257 oldu. 1. dönem bekçi alımında 7 bin kişilik kadro yerine 10 bin 257 kişi alınınca 2019 yılında alınacak 10 bin 500 kişilik kadro 8 bin kişiye düştü.

EN ÇOK BEKÇİ ALIMI ANKARA VE İSTANBULA YAPILACAK!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce katıldığı bir televizyon programında 81 vilayete bekçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Ankara'da katıldığı bir toplantıda da en çok bekçi alımının Ankara ve İstanbul iline yapılacağını belirtmişti.  Daha sonra yaptığı açıklamalarda Ankara'ya 550 civarında bir bekçi alınacağını açıkladı.

HANGİ ŞEHRE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

Kaba taslak bir hesapla Ankara ve İstanbul illerine 550'şer bekçi alınırsa 8 bin bekçi alımında geriye kalan 79 vilayet için ortalama 86 bekçi alımı düşüyor. Tabi rakamlar değişiklik gösterebilir ancak şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki her şehire en az 86 bekçi alımı yapılacak.

İzmir, Bursa, Adana, gibi büyükşehirlerde bekçi alımlarının biraz daha fazla yapılması diğer illere alınacak bekçi sayısını düşürecektir. 

BEKÇİ ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK? KPSSCAFE.COM.TR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu net bir şekilde "mart ayının başında ilana çıkacağız" dedi. POMEM'lerdeki eğitimlerin 7-8 Mart tarihlerinde biteceğini biliyoruz. Bu da Soylu'nun açıklamalarını teyit eden bir gelişmedir. Mart ayının en geç 10'una kadar 8 bin bekçi alım ilanı yayınlanmış olacak.

Bekçi alım ilanı yayınlandığında hemen haberim olsun diyorsanız, mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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