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Hande Doğandemir'in Ağzı Kokmuyordu! Beni Kerem değil manşetler üzdü!

Kerem Bursin Nilperi Şahinkaya ile ilgili yaptığı öpüşme açıklamalarından sonra Nilperi şahinkaya açıklama yapmıştı. İkinci bir açıklama yapan Şahinkaya: " Beni kerem değil manşetler üzdü" dedi

Hande Doğandemir'in Ağzı Kokmuyordu! Beni Kerem değil manşetler üzdü!

Kerem Bursin Nilperi Şahinkaya ile ilgili yaptığı öpüşme açıklamalarından sonra Nilperi şahinkaya açıklama yapmıştı. İkinci bir açıklama yapan Şahinkaya: " Beni kerem değil manşetler üzdü" dedi

19 Ekim 2019 Cumartesi 01:05
Hande Doğandemir'in Ağzı Kokmuyordu! Beni Kerem değil manşetler üzdü!

Kerem Bürsin’in “Yaşamayanlar”daki rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya’yla ilgili “Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor, sonra da gel beni öp diyordu” açıklaması ses getirdi.

'Konu tatlıya bağlandı'

Nilperi Şahinkaya, önceki gün City’s’de konuyla ilgili soruları yanıtladı:

“Biz öpüşme sahnesi varsa partnerimize ‘Soğan vs. yiyeceğim, sen de yiyecek misin?’ diye sorarız. O aramızda bir espriydi. Konu tatlıya bağlandı. Beni Kerem değil atılan manşetler üzdü.”

NELER OLMUŞTU?

HANDE DOĞANDEMİR'İN AĞZI KOKMUYORDU

Rol aldığı projelerdeki öpüşme sahnelerinden bahseden Kerem Bürsin, "Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu." dedi

"SOĞAN YEYİP GEL BENİ ÖP DİYORDU"

Dijital platform üzerinden yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinde partner olduğu Nilperi Şahinkaya'dan bahseden oyuncu, "Partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu." şeklinde konuştu

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