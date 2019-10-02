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Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü

Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:11
Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü

Yaklaşık 10 gün önce kilosu 25 TL’den satılan hamsi bugün itibariyle bazı tezgahlarda 3 kilosu 10 TL’den satılırken vatandaşlarda durumdan oldukça memnun.

Son birkaç yıldır doğru dürüst hamsi yiyemediklerinden yakınan vatandaşlar bu sezon bol hamsi yiyeceklerini belirtirken 5-6 yıldır da ilk kez fiyatının bu kadar düştüğünü söylediler.

Balıkçılar artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirtirken bu sezon hamsinin bol olacağını umut ettiklerini söyledi.

Havaların biraz daha soğuması hamsinin lezzetini de olumlu yönde etkileyeceğini kaydeden balıkçılar son yıllarda hamsinin fiyatının hiç bu kadar gerilemediğini belirtti.

Balıkçı esnaflardan Mehmet Örseloğlu, artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirterek "Bol olunca fiyatı da aşağıya düşüyor. Son yıllarda hamsinin fiyatı hiç bu kadar aşağıya inmedi. Son yıllardır hamsi zaten az çıkıyordu. Bu sene palamudun pek olmayınca hamsi bol oldu. Dolayısıyla bol olunca fiyatta düştü. Ancak hamsinin fiyatı günü gününe pek uymaz. Bugün 3 kilosu 10 TL ise yarın çok daha farklı olabilir. Havaların biraz daha soğuması gerekir. Deniz suyu soğuk olursa hamsi de daha lezzetli olur” dedi.

Esnaflardan Yakup Bektaşoğlu da yerli hamsinin kilosu 5-10 TL arasında değiştiğini belirterek “Bugün çok güzel hamsiler geldi. Trabzon, Sinop, hamsisi tezgahlarda yerini almış durumda. Yerli hamsinin kilosu 5-10 TL arası değişiyor. Sinop hamsisi ise 12.5-15 TL arasında değişiyor. Mezgit 7.5 TL’den 20 TL kadar var. Balık fiyatları bugün itibariyle düştü diyebiliriz. Bir hafta önce fiyat daha yüksekti. İnşallah fiyatlar daha da düşecek” diye konuştu

Ali Rıza Yeşilyurt adlı vatandaşta fiyattan çok memnun olduklarını ifade ederek” bu sene fiyattan çok memnunuz . Geçen sene doğru dürüst hamsi yiyemedik. Geçen sene palamut daha boldu, bu sene ise hamsi daha bol. Hamsinin son 5-6 yıldır bu kadar ucuz olduğunu hatırlamıyorum. Zaten son 3-4 yıl hamsi yiyemedik. Bu sene inşallah bol bol yiyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzon hamsinin 3 kilosu 10 TL ile kilosu 15 TL arasında değişirken, mezgit 5-20, istavrit 10-15 barbun 30-40 TL’den satılıyor.

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