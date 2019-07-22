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Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacılara bir darbe daha !

İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabeları indirilmeye başlandı.

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacılara bir darbe daha !

İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabeları indirilmeye başlandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacılara bir darbe daha !

Pendik’te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran magandalar Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları’nın açtığı dava sonucunda mahkeme ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Mahkeme ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Seydioğlu’nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi. 

Kararın ardından Seydioğlu Baklava’ya ait dükkanların tabelaları indirilmeye başlandı. 

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