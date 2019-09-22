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Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu!

İstanbul Pendik’de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu!

İstanbul Pendik’de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.

22 Eylül 2019 Pazar 15:01
Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu!

Pendik’te 6 Temmuz günü trafikte hamile kadına dehşet yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketine Seyidoğlu Baklavalarının açtığı davada mahkeme, Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetmişti.

Ayrıca Seydioğlu Baklavanın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verilmişti. Tabelaların sökülmesinin ardından iki kardeşin sahip olduğu iş yerlerine ‘Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava’ yazılı yeni tabelalar asıldı. Asılan tabelalar ise kameralarca kaydedildi.

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hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı beklenen oldu
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